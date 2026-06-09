Divock Origi heeft zijn leven na het voetbal al uitgestippeld: "Ik kan niet wachten om eraan te beginnen"

Na zijn afscheid als profvoetballer wil Divock Origi zich meer toeleggen op de modewereld. Tegelijk wil hij actief blijven in het voetbal om jonge spelers te begeleiden en te ondersteunen.

In een bericht op zijn Instagram-account kondigde Divock Origi maandag het einde van zijn professionele voetbalcarrière aan. Tegelijkertijd publiceerde de voormalige Rode Duivel een uitgebreid stuk op The Players’ Tribune, waarin hij terugblikt op enkele sleutelmomenten uit zijn loopbaan, zoals zijn doelpunt op het WK 2014 tegen Rusland en zijn transfer naar Liverpool enkele weken later.

Origi sloot dat lange verhaal af met een blik op de toekomst. Op zijn 31ste heeft hij nog heel wat plannen en ambities. De geboren Oostendenaar blijft actief in de voetbalwereld, maar wil zich ook op andere domeinen richten.

“Ik kijk enorm uit naar wat komt. Ik heb nieuwe doelen en andere levensprojecten die ik met dezelfde passie wil nastreven als waarmee ik al die jaren voetbal heb beleefd. Zo ben ik vastberaden om me toe te leggen op mode als kunstvorm. Ik verdiep me nu al volop in de geschiedenis van mode en de sector erachter.”

Divock Origi wil zich toeleggen op mode

“Ik wil dat op het hoogste niveau bestuderen en hoop de kans te krijgen om te leren van de grootste ontwerpers ter wereld. Daarnaast blijf ik ook werken aan mijn ondernemersactiviteiten met DLF, een voetbalagentschap dat ik samen met mijn zakenpartner en mede-eigenaar Marvin Willem Ofori opricht.”



“Tot slot wil ik vooral mensen verbinden, of dat nu voor de volgende generatie voetballers is of breder via mijn filantropische projecten. Of gewoon als persoon. In het voetbal heb ik altijd manieren gevonden om mezelf te overstijgen, en die ingesteldheid neem ik mee naar dit nieuwe hoofdstuk. Ik ben hier oprecht gepassioneerd over. En ik kan niet wachten om eraan te beginnen. We zien elkaar daar.”