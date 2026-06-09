DONE DEAL: Anderlecht ziet gewezen goudhaantje plots 11,5 miljoen euro opleveren

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Anderlecht ziet gewezen goudhaantje plots 11,5 miljoen euro opleveren
Foto: © photonews

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De kogel is nu helemaal door de kerk. Noah Saviolo verkast zoals verwacht van Portugal naar Turkije. Hij tekende een meerjarig contract bij Trabzonspor. De gewezen jeugdspeler van RSC Anderlecht leverde rond de 11,5 miljoen euro op. Een gemiste kans voor paars-wit een paar jaar geleden?

Na de komst van voormalig Racing Genk-speler Ruslan Malinovskyi, die transfervrij tekende na zijn vertrek bij Genoa FC, en Sidny Lopes Cabral heeft het Turkse Trabzonspor nu al zijn derde toptransfer weten af te ronden: Noah Saviolo. En dat is er toch eentje met een speciaal verhaal. 

De speler was tot 2021 nog actief in de jeugdopleiding van RSC Anderlecht, waarna hij zijn ontwikkeling voortzette in het noorden van Frankrijk bij LOSC Lille. Een jaartje later werd hij er al opgepikt door Vitoria Guimaraes en de laatste vier jaar is het snel gegaan.

Saviolo meermaals 'talent van de maand' in Portugal

Via de U19 en de beloftenploeg kwam hij dit seizoen uit voor de A-kern van de Portugese topclub. En de Belgische Portugees speelde een ongezien sterk seizoen. Hij brak dan ook helemaal door op het hoogste niveau in Portugal bij Vitoria Guimaraes. De club eindigde uiteindelijk negende in de eindstand van de Liga Portugal. Saviolo werd bovendien meerdere keren verkozen tot 'Talent van de Maand.'

Zijn prestaties zijn ook elders in Europa niet onopgemerkt gebleven. Zijn waarde zou intussen op meer dan 11 miljoen euro worden geschat, zo meldt het Portugese medium Record. Transfermarkt van zijn kant houdt het voorlopig bij tien miljoen euro. Vitoria Guimaraes zou 11,5 miljoen euro willen voor zijn goudhaantje en wilde daarnaast ook een clausule opnemen van 15% bij een eventuele doorverkoop in de toekomst.

De deal is rond, de miljoenen zijn binnen voor Noah Saviolo

De voorbije dagen doken al beelden op van Saviolo in Turkije, op de luchthaven. Hij heeft er zondag de laatste medische tests afgelegd, om daarna een contract voor vijf seizoenen te ondertekenen. De uiteindelijke transfersom is er eentje van 8,5 miljoen euro, al zou dat via bonussen effectief nog tot 11,5 miljoen euro kunnen/gaan stijgen.

Saviolo maakte onlangs ook een keuze op internationaal vlak. Hoewel hij in Brussel geboren is en in het verleden Belgisch jeugdinternational was, komt hij momenteel uit voor Portugal U21. In theorie kan Saviolo nog altijd voor de Rode Duivels spelen. Diego Moreira speelde in het verleden eveneens voor de Portugese beloften, om later toch voor België bij de A-ploeg te kiezen.

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