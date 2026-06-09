Drie toptalenten van RSC Anderlecht snel weg? Coach vreest voor de zaak

Guillaume Gillet, assistent-trainer van Sven Vermant bij de U17 van de nationale ploeg, verlaat de Belgische voetbalbond om terug te keren naar Anderlecht. De voormalige Rode Duivel zal bij de U16 van paars-wit gaan acteren. Ondertussen heeft hij de balans opgemaakt van het EK.

Guillaume Gillet, assistent-trainer van Sven Vermant bij de Belgische U17, maakte deel uit van de staf tijdens het laatste EK. Daar zagen de jonge Duivels hun toernooi eindigen in de strafschoppenreeks van de finale tegen Italië, nadat ze eerder onder meer Frankrijk hadden geklopt in de halve finale.

Nu gaat hij terugkeren naar RSC Anderlecht, zijn 'vertrouwde stal'. Daar zal hij aan de slag gaan bij de U16. Het verder opleiden van de paars-witte talenten dus, met oog ook op de toekomst. Hij kwam ondertussen wel nog eens terug op het EK U17 en ziet het talent nog verder raken.

Gillet gelooft in de U17 van de Rode Duivels

"Vorig jaar behaalde Portugal de dubbel (EK-WK), en België zou dat ook kunnen. Het was een sterke teamprestatie: iedereen werkte hard en rende onvermoeibaar. En dat is precies een van de grote sterke punten van dit U17-team, met jongens die nooit opgeven en die ongelooflijk volwassen zijn voor hun leeftijd."

"Ze moeten ambitieus zijn, en ze kunnen het WK helemaal maken. Zeker omdat sommigen van hen nog een paar maanden ervaring hebben opgedaan bij het eerste elftal van hun club, met bovendien volop speeltijd…", aldus Gillet in gesprek met La Dernière Heure.

Ziet RSC Anderlecht een aantal toptalenten snel vertrekken?

Rest de vraag: wat met de talenten van Anderlecht? Gillet vreest dat een paar toppers snel zullen vertrekken bij paars-wit. "Voor mij is de tweede divisie, een professionele competitie, al een hoog niveau. Ik zie veel spelers die sprong maken. De meesten spelen echter voor grote Belgische clubs waar de concurrentie moordend is."





"Anderlecht rekent bijvoorbeeld zwaar op Nga Kana, Seghers en Onia Seke, maar de club maakt ook een moeilijke periode door. Ze zullen meteen op hun best moeten zijn wanneer ze nodig zijn. Hoewel we de finale verloren, zijn er een aantal namen die nu de aandacht trekken en op korte en middellange termijn interesse zullen wekken."