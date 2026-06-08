Dit hallucinante bedrag strijkt elke Rode Duivel op als we wereldkampioen worden

De Rode Duivels zijn vandaag vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Na een reis van ongeveer twaalf uur zullen ze voet zetten op Amerikaanse bodem voor de grootste voetbalafspraak ter wereld. Als ze wereldkampioen worden, staat ze per speler een smak geld te wachten.

De Rode Duivels trekken met voorzichtige ambities naar het WK. De nieuwe generatie beschikt over veel talent, maar moet het nog bewijzen op een groot toernooi. In de oefenduels in de aanloop naar het WK lieten de Belgen alvast mooie dingen zien.

Met een goed gevoel de plas over

In en tegen Kroatië legden ze een meer dan degelijke prestatie op de mat. Dat resulteerde in een 0-2-zege voor de Duivels, na goals van Youri Tielemans en Romelu Lukaku. Enkele dagen later volgde de bevestiging tegen Tunesië. Tegen de Adelaars van Carthago boekten ze een nog vlottere overwinning. Ze voetbalden goed en drukten de Tunesiërs zowat de hele wedstrijd weg. 5-0 was het deugddoende resultaat.

Daardoor trekken ze met een zeer goed gevoel de plas over. De groepsfase overleven in een poule met Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland zou geen problemen mogen opleveren. Daarna is alles mogelijk. Zeker als de Duivels dezelfde aanvalslust en intensiteit aan de dag leggen als tegen Tunesië.

Een mooie cheque

Een wereldtitel is meer dan waarschijnlijk te hoog gegrepen, maar je weet het nooit. In dat geval mag elke Rode Duivel op 19 juli - de dag van de finale - dromen van een mooie cheque. Volgens Het Nieuwslad bedraagt die ongeveer 435.000 euro bruto.

Voor het toernooi hebben de Rode Duivels daarover niet onderhandeld. Er was namelijk al eerder een akkoord gevonden over de bonussen. Dat zou volgens de genoemde bron ook nog gelden voor het EK van 2028 in Engeland, Ierland, Schotland en Wales.





Lucratieve zilveren en bronzen medailles

Een zilveren en een bronzen medaille zouden dan weer tussen de 370.000 en 312.000 euro opleveren. Bij een uitschakeling in de eerste ronde vangen de Duivels elk 40.000 euro bruto, zonder portretrechten. Maar laten we hopen dat ze het toch iets verder schoppen.