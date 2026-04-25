Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

Er is dezer dagen heel wat te doen over Ivan Leko. Zelfs na de ruime zege tegen KV Mechelen was hij zichtbaar gefrustreerd. Volgens de analisten heeft dat toch ook wat te maken met interne druk her en der.

"Zeker als je zo een voorzitter hebt als Bart Verhaeghe, die om de haverklap opduikt in de kleedkamer. Geloof me maar, daar word je als trainer ook niet vrolijk van", bond Johan Boskamp de kat de bel al aan in Het Belang van Limburg.

Interne druk op Ivan Leko is heel groot

Ook Franky Van der Elst liet zich uit over de zaak en er zijn nog meer analisten die zich roeren. Stijn Stijnen nam het woord in Ongefilterd: "Ik ken hem een beetje. Het was alleen maar vloeken, vloeken, vloeken. Hij heeft veel stress."

"De stress was er ook al de dagen ervoor. Of hij depressief is? Het is interne druk. Ik heb eens nagekeken: in de media had hij niet zoveel over zich heen gekregen. De kritiek was niet zo groot, ook al vond hij de oplossingen niet."

Reactie van Ivan Leko is niet normaal

"De reactie is niet normaal. Niet naast het veld, daarna ook. Ik begrijp niet wat hij daarmee wil bereiken. Zijn antwoorden zorgen ervoor dat er een nieuw verhaal is. Zijn antwoorden konden veel normaler. Zo geef je voeding aan journalisten."

"Misschien wil hij het over hem laten gaan. Er is veel interne druk Iedereen weet dat Bart Verhaeghe zich laat horen als het niet goed gaat. Is dat in opstellingen of in iets anders, een bepaalde manier van werken?", aldus nog Stijnen.