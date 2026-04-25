Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 2 reacties
Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"
Er is dezer dagen heel wat te doen over Ivan Leko. Zelfs na de ruime zege tegen KV Mechelen was hij zichtbaar gefrustreerd. Volgens de analisten heeft dat toch ook wat te maken met interne druk her en der.

"Zeker als je zo een voorzitter hebt als Bart Verhaeghe, die om de haverklap opduikt in de kleedkamer. Geloof me maar, daar word je als trainer ook niet vrolijk van", bond Johan Boskamp de kat de bel al aan in Het Belang van Limburg

Interne druk op Ivan Leko is heel groot

Ook Franky Van der Elst liet zich uit over de zaak en er zijn nog meer analisten die zich roeren. Stijn Stijnen nam het woord in Ongefilterd: "Ik ken hem een beetje. Het was alleen maar vloeken, vloeken, vloeken. Hij heeft veel stress."

"De stress was er ook al de dagen ervoor. Of hij depressief is? Het is interne druk. Ik heb eens nagekeken: in de media had hij niet zoveel over zich heen gekregen. De kritiek was niet zo groot, ook al vond hij de oplossingen niet."

Reactie van Ivan Leko is niet normaal

"De reactie is niet normaal. Niet naast het veld, daarna ook. Ik begrijp niet wat hij daarmee wil bereiken. Zijn antwoorden zorgen ervoor dat er een nieuw verhaal is. Zijn antwoorden konden veel normaler. Zo geef je voeding aan journalisten."

Lees ook... Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"
"Misschien wil hij het over hem laten gaan. Er is veel interne druk Iedereen weet dat Bart Verhaeghe zich laat horen als het niet goed gaat. Is dat in opstellingen of in iets anders, een bepaalde manier van werken?", aldus nog Stijnen.

2 reacties
Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

11:20
4
Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

15:00
Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

14:30
Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

14:15
Ivan Leko geeft woordje uitleg over zijn norse houding na zege tegen Mechelen

Ivan Leko geeft woordje uitleg over zijn norse houding na zege tegen Mechelen

21:00
Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

14:00
Boskamp heeft geen greintje medeleven met Leko: "Hasi heeft dat ook"

Boskamp heeft geen greintje medeleven met Leko: "Hasi heeft dat ook"

06:30
Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

12:40
Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is

Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is

13:00
Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

12:20
"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

11:40
6
Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

12:00
1
Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

11:10
De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

11:00
Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

10:30
Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

09:30
2
Bayern-speler viel in slaap tijdens teammeeting: dit is hoe Vincent Kompany daarop reageerde

Bayern-speler viel in slaap tijdens teammeeting: dit is hoe Vincent Kompany daarop reageerde

10:00
KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht

KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht

08:40
1
Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

09:00
1
Kevin De Bruyne reageert na sterke prestatie en komt terug op eerdere kritiek

Kevin De Bruyne reageert na sterke prestatie en komt terug op eerdere kritiek

08:20
Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen

Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen

08:00
7
Uithaal naar Augustinsson en Coosemans nadat ze Goto terecht wijzen

Uithaal naar Augustinsson en Coosemans nadat ze Goto terecht wijzen

07:00
1
Kevin De Bruyne legt critici het zwijgen op met glansprestatie bij Napoli

Kevin De Bruyne legt critici het zwijgen op met glansprestatie bij Napoli

07:40
Antonio Conte haalt hard uit naar Romelu Lukaku na opvallend bezoek: "Doet me echt pijn"

Antonio Conte haalt hard uit naar Romelu Lukaku na opvallend bezoek: "Doet me echt pijn"

07:20
Toch nog zorgen: Club-kapitein Vanaken niet helemaal verlost van zijn blessure

Toch nog zorgen: Club-kapitein Vanaken niet helemaal verlost van zijn blessure

19:40
Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden

Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden

21:20
6
Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender)

Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender)

22:42
3
Rik De Mil neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko voor clash KAA Gent - Club Brugge

Rik De Mil neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko voor clash KAA Gent - Club Brugge

15:30
"Jammer dat je van zo ver bent gekomen": Kompany wimpelt journalist met brede smile af

"Jammer dat je van zo ver bent gekomen": Kompany wimpelt journalist met brede smile af

22:30
1
Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

21:40
7
Na verwijten aan het adres van Vinicius: Prestianni kent zijn straf

Na verwijten aan het adres van Vinicius: Prestianni kent zijn straf

22:00
3
📷 OFFICIEEL KV Mechelen komt met contractnieuws op de proppen

📷 OFFICIEEL KV Mechelen komt met contractnieuws op de proppen

20:30
Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit

Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit

20:00
3
Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

19:00
1
The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

18:40
📷 Titelmatch, maar geen licentie: Spor Hasselt neemt maatregelen

📷 Titelmatch, maar geen licentie: Spor Hasselt neemt maatregelen

19:20
4

Lommel SK Lommel SK 3-0 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-1 K Beerschot VA K Beerschot VA

