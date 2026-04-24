Rik De Mil neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko voor clash KAA Gent - Club Brugge

Aernout Van Lindt
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ivan Leko komt terug naar de Planet Group Arena. Toch voor één namiddagje. Zondag om 13.30 uur staat de clash tussen KAA Gent en Club Brugge op het programma. Wat gaat dat geven? Rik De Mil heeft alvast voorbeschouwd op de wedstrijd.

"Een wedstrijd tegen Club Brugge is altijd speciaal voor de hele club", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie voor de clash met blauw-zwart. De boel oppompen of extra motiveren? Niet speciaal nodig, gezien het belang van de match.

Maar er zal natuurlijk ook de nodige inkt vloeien over ... Ivan Leko. Die vertrok begin december na een duel met Union SG plots van de Planet Group Arena naar Jan Breydel om er coach te gaan worden van Club Brugge.

De Mil nam diezelfde week over van Leko bij KAA Gent - hij kwam over van Sporting Charleroi. Dit weekend komt Ivan Leko dus terug naar Gent, voor eventjes. Wat heeft Rik De Mil te zeggen over het topic Ivan Leko?

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik het gevoel heb dat dat niet echt leeft", aldus De Mil op zijn persconferentie. "Bij de eerste match tegen Club Brugge op Club Brugge voelde ik dat wel, omdat het toen nog heel recent was. Toen hebben we het er ook over gehad."

"Ik heb niet het gevoel dat het nog leeft. Het zijn dingen die nu eenmaal gebeuren in het voetbal. De groep heeft de weg verder gezet. Het is niet iets dat ik zelf terug zal ophalen", is de T1 van de Buffalo's zeer duidelijk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KAA Gent - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (26/04).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Rik De Mil
Ivan Leko

Meer nieuws

Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

Wouter Vrancken zou bij Anderlecht geen mirakels verrichten: wie zou in het elftal staan van STVV?

Tegenvaller in strijd om Europa: KAA Gent mist twee spelers tot einde van het seizoen

Uitverkochte titelmatch van Sporting Hasselt zorgt voor primeur bij politie

Een nieuwe Raman bij KV Mechelen? Debutant Lenaerts laat zich uit over hun band

De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard

Wat met Europees voetbal? Licentiecommissie heeft nieuws voor Union SG en STVV

De koopjes van de Challenger Pro League: deze spelers zijn komende zomer transfervrij en gratis!

Benito Raman spreekt over eigen toekomst en die van Vanderbiest bij Mechelen: "Doen!"

Lars Friis heeft duidelijke boodschap voor spelers van Cercle Brugge

Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie

Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect?

Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"

"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

'Opvallende nieuwe verdediger in beeld bij RSC Anderlecht'

🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

Jason van Duiven scoort voor Lommel, maar is veel blijer met wat anders

Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

Opmerkelijk! Trainers die promoveren naar JPL nog altijd niet zeker van aan te blijven

Twee doelpunten die bijna 100% made in de Pro League zijn: Bayern kent zijn tegenstander in de bekerfinale

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering

Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

'Ploeg uit Premier League aast op Godts: in dit geval stemt Ajax in'

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Real09 Real09 over 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto Stefaan_82 Stefaan_82 over Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden' FCB vo altijd FCB vo altijd over Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken Dirk1897 Dirk1897 over Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan André Coenen André Coenen over De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard JaKu JaKu over Benito Raman spreekt over eigen toekomst en die van Vanderbiest bij Mechelen: "Doen!" Eldonte Eldonte over "Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht Stefaan_82 Stefaan_82 over Licentiecommissie beslist: voor één club ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie NikiSan NikiSan over Beerschot pikt schorsing van Mo Messoudi niet en gaat in beroep NikiSan NikiSan over Wie verwacht Dender in barrages: Club Luik, Patro, Beerschot of Lommel? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved