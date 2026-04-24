Rik De Mil neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko voor clash KAA Gent - Club Brugge

Ivan Leko komt terug naar de Planet Group Arena. Toch voor één namiddagje. Zondag om 13.30 uur staat de clash tussen KAA Gent en Club Brugge op het programma. Wat gaat dat geven? Rik De Mil heeft alvast voorbeschouwd op de wedstrijd.

"Een wedstrijd tegen Club Brugge is altijd speciaal voor de hele club", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie voor de clash met blauw-zwart. De boel oppompen of extra motiveren? Niet speciaal nodig, gezien het belang van de match.

Ivan Leko komt even terug naar Gent

Maar er zal natuurlijk ook de nodige inkt vloeien over ... Ivan Leko. Die vertrok begin december na een duel met Union SG plots van de Planet Group Arena naar Jan Breydel om er coach te gaan worden van Club Brugge.

De Mil nam diezelfde week over van Leko bij KAA Gent - hij kwam over van Sporting Charleroi. Dit weekend komt Ivan Leko dus terug naar Gent, voor eventjes. Wat heeft Rik De Mil te zeggen over het topic Ivan Leko?

Rik De Mil zal niet over Ivan Leko spreken

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik het gevoel heb dat dat niet echt leeft", aldus De Mil op zijn persconferentie. "Bij de eerste match tegen Club Brugge op Club Brugge voelde ik dat wel, omdat het toen nog heel recent was. Toen hebben we het er ook over gehad."

"Ik heb niet het gevoel dat het nog leeft. Het zijn dingen die nu eenmaal gebeuren in het voetbal. De groep heeft de weg verder gezet. Het is niet iets dat ik zelf terug zal ophalen", is de T1 van de Buffalo's zeer duidelijk.