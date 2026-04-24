Een nieuwe Raman bij KV Mechelen? Debutant Lenaerts laat zich uit over hun band

Voor KV Mechelen werd het een avond om snel te vergeten op bezoek bij Club Brugge. Met uitzondering dan voor Mauro Lenaerts, de 18-jarige aanvaller mocht kort voor tijd invallen.

In december vorig jaar maakte Mauro Lenaerts een gevoelige overstap van Lierse naar KV Mechelen. De voorbije weken maakte Lenaerts vooral minuten bij Jong KV in Tweede Amateur, tegen Club Brugge mocht hij zijn debuut maken.

Goede connectie tussen Lenaerts en Vanderbiest

Voor Lenaerts toch een speciaal moment, dat hij eigenlijk niet had zien aankomen. Lenaerts had er goede trainingsweken opzitten en werkte ook toe naar zijn debuut, Vanderbiest gunde hem dat tegen Club Brugge.

Er is ook een goede klik tussen Lenaerts en Vanderbiest. "Hij slaagt erin om me op te naaien op een positieve manier en dat geeft mij de motivatie om nog harder te werken en nog meer te geven", stelde Lenaerts.

Lenaerts onder de vleugels van Raman

De vergelijking met Benito Raman is ook al gemaakt, dat heeft Lenaerts ook al vaker gehoord. "Hij is nog gekker, maar ik hoop wel ooit in zijn voetsporen te mogen treden", stelde Lenaerts. "En hij is een goede leermeester."

Raman heeft zich ook ontfermd over Lenaerts en probeert hem ook verder te motiveren. "Ik kan heel veel van hem oppikken en ben eigenlijk heel blij dat ik in een goeie groep als deze ben terechtgekomen."



