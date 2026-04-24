🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering

RSC Anderlecht verloor donderdagavond met 2-0 bij STVV. Huurling Keisuke Goto scoorde het tweede doelpunt voor de Kanaries en vierde dat uitbundig na afloop van de partij.

Goto scoort tegen Anderlecht

RSC Anderlecht stuurde Keisuke Goto afgelopen zomer door naar STVV. Daar ontpopte de aanvaller meer dan ooit. Donderdagavond scoorde hij tegen zijn moederclub en liet niet na om dat heel uitbundig te vieren.

Een beetje not done, want meestal vieren huurlingen een doelpunt tegen hun eigenlijke werkgever vrij ingetogen. Maar dat was zonder Goto gerekend. Hij maakte na het laatste fluitsignaal haast een volledige ereronde rond het veld.

Ludwig Augustinsson ging zelfs verhaal halen bij de Japanner, waarna wat duwen en trekken volgde. Ook Colin Coosemans en zelfs Silvio Proto lieten duidelijk blijken wat ze van zijn viering vonden.

Japanner wil niet meer terug

“Ik was erg blij omdat ik de winning goal had gescoord. Dat wou ik tonen aan de rest, daarom liep ik zo over het veld na affluiten”, vertelt Goto nog steeds bijzonder uitgelaten na afloop van de partij aan Het Nieuwsblad.

En hij hield zich helemaal niet in. “Ik had wel het gevoel dat ik wilde terugkeren naar Anderlecht, maar ik heb er niet echt mijn kans gekregen. Ook al presteerde ik wel, ze geloofden niet in me.”



Uiteindelijk ging Goto zelfs nog een stapje verder in zijn analyse. “En aangezien ik nu succesvol ben bij een club die me wél een kans heeft gegeven... Ik heb niet echt het gevoel dat ik terug wil”, was zijn rake conclusie.

Of hij het nu wil of niet. Uiteindelijk loopt zijn uitleenbeurt aan STVV in juni af en dan moet hij terug naar Neerpede om aan de voorbereiding te beginnen. Tenzij er tegen dan al een transfer rond zou zijn. En er is nog de terugmatch in het Lotto Park.