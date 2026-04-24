Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering

RSC Anderlecht verloor donderdagavond met 2-0 bij STVV. Huurling Keisuke Goto scoorde het tweede doelpunt voor de Kanaries en vierde dat uitbundig na afloop van de partij.

RSC Anderlecht stuurde Keisuke Goto afgelopen zomer door naar STVV. Daar ontpopte de aanvaller meer dan ooit. Donderdagavond scoorde hij tegen zijn moederclub en liet niet na om dat heel uitbundig te vieren.

Een beetje not done, want meestal vieren huurlingen een doelpunt tegen hun eigenlijke werkgever vrij ingetogen. Maar dat was zonder Goto gerekend. Hij maakte na het laatste fluitsignaal haast een volledige ereronde rond het veld.

Ludwig Augustinsson ging zelfs verhaal halen bij de Japanner, waarna wat duwen en trekken volgde. Ook Colin Coosemans en zelfs Silvio Proto lieten duidelijk blijken wat ze van zijn viering vonden.

“Ik was erg blij omdat ik de winning goal had gescoord. Dat wou ik tonen aan de rest, daarom liep ik zo over het veld na affluiten”, vertelt Goto nog steeds bijzonder uitgelaten na afloop van de partij aan Het Nieuwsblad.

En hij hield zich helemaal niet in. “Ik had wel het gevoel dat ik wilde terugkeren naar Anderlecht, maar ik heb er niet echt mijn kans gekregen. Ook al presteerde ik wel, ze geloofden niet in me.”

Lees ook... 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

Uiteindelijk ging Goto zelfs nog een stapje verder in zijn analyse. “En aangezien ik nu succesvol ben bij een club die me wél een kans heeft gegeven... Ik heb niet echt het gevoel dat ik terug wil”, was zijn rake conclusie.

Of hij het nu wil of niet. Uiteindelijk loopt zijn uitleenbeurt aan STVV in juni af en dan moet hij terug naar Neerpede om aan de voorbereiding te beginnen. Tenzij er tegen dan al een transfer rond zou zijn. En er is nog de terugmatch in het Lotto Park.

Meer nieuws

🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

08:40
Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

22:39
Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

21:00
4
Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

07:00
6
📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

08:20
The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

06:00
Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

08:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

23:00
Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

07:40
'Ploeg uit Premier League aast op Godts: in dit geval stemt Ajax in'

'Ploeg uit Premier League aast op Godts: in dit geval stemt Ajax in'

06:30
'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

23:00
1
Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

22:00
1
Wie zette een eerste stap naar de JPL? Dit zijn de uitslagen uit de Promotion Play-offs

Wie zette een eerste stap naar de JPL? Dit zijn de uitslagen uit de Promotion Play-offs

22:23
📷 Van 200.000 tot 3,5 miljoen euro: Standard verlengt contract van steunpilaar in de verdediging

📷 Van 200.000 tot 3,5 miljoen euro: Standard verlengt contract van steunpilaar in de verdediging

21:40
2
Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK

Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK

21:20
7
De metamorfose werkt bij Bertaccini: "Die zie je niet meer terug"

De metamorfose werkt bij Bertaccini: "Die zie je niet meer terug"

19:40
Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

23/04
2
📷 'Vorige zomer was hij nog veel te duur: nu toch grote terugkeer bij Anderlecht?'

📷 'Vorige zomer was hij nog veel te duur: nu toch grote terugkeer bij Anderlecht?'

19:20
Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

14:00
1
Reglementen gedoe rond een lidwoord? "Pro League langs alle kanten beschermd en dat moet stoppen"

Reglementen gedoe rond een lidwoord? "Pro League langs alle kanten beschermd en dat moet stoppen"

20:40
1
STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

12:20
Jonge Duivel en ex-Anderlecht-speler maakt zijn profdebuut in de MLS tegen René Weiler

Jonge Duivel en ex-Anderlecht-speler maakt zijn profdebuut in de MLS tegen René Weiler

18:20
Wie verwacht Dender in barrages: Club Luik, Patro, Beerschot of Lommel?

Wie verwacht Dender in barrages: Club Luik, Patro, Beerschot of Lommel?

20:20
Sportief directeur van Beerschot wil één ding kwijt over de arbitrage in 1B

Sportief directeur van Beerschot wil één ding kwijt over de arbitrage in 1B

20:00
6
Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding

Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding

17:20
3
Aanduidingen bekendgemaakt: bekijk hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen bekendgemaakt: bekijk hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

17:40
"Doet meer pijn dan ik kan uitleggen": Lamine Yamal doorbreekt stilte na zware blessure bij Barcelona

"Doet meer pijn dan ik kan uitleggen": Lamine Yamal doorbreekt stilte na zware blessure bij Barcelona

19:00
Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

09:30
11
Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

16:30
17
KRC Genk klopt zich op de borst met enorme traditie ... en ook de Pro League gaat erin mee

KRC Genk klopt zich op de borst met enorme traditie ... en ook de Pro League gaat erin mee

18:40
Opnieuw brute pech: Dender ziet twee basispionnen langdurig uitvallen

Opnieuw brute pech: Dender ziet twee basispionnen langdurig uitvallen

18:15
De kansen van de Duivels op het WK en het dossier rond Lukaku: Jan Vertonghen spreekt zich uit

De kansen van de Duivels op het WK en het dossier rond Lukaku: Jan Vertonghen spreekt zich uit

18:00
Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

23/04
"Geen eerlijke kans meer gekregen": deze kapitein uit de Challenger Pro League neemt noodgedwongen afscheid

"Geen eerlijke kans meer gekregen": deze kapitein uit de Challenger Pro League neemt noodgedwongen afscheid

17:15
Langverwachte terugkeer bij Standard voor verplaatsing naar Genk

Langverwachte terugkeer bij Standard voor verplaatsing naar Genk

17:00
1
Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

16:00
11

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

