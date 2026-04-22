Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

Mats Rits vertrekt op het einde van het seizoen bij RSC Anderlecht. De middenvelder kan rekenen op de interesse van een andere Belgische club.

Mats Rits verdween dit seizoen helemaal uit beeld bij RSC Anderlecht. De 32-jarige middenvelder was vorig seizoen nog zeker van een basisplaats, maar had dit seizoen zelfs geen plaats meer in de kleedkamer.

Of beter gezegd: onder Besnik Hasi was dat geval niet. Anderlecht hoopte Rits afgelopen zomer te slijten, maar dat lukte uiteindelijk niet. Eenzelfde verhaal werd geschreven in de wintermercato.

Amper dertien speelminuten

Uiteindelijk staat de teller dit seizoen op amper dertien speelminuten voor RSC Anderlecht. Daarnaast speelde Rits in twee wedstrijden mee met RSCA Futures. Het spreekt voor zich dat zijn aflopende contract niet zal worden verlengd.

Het Nieuwsblad weet dat Rits een concrete aanbieding in de schuif heeft liggen van een andere Belgische eersteklasser. KV Mechelen wil de zesvoudig Rode Duivel graag terughalen Achter De Kazerne.

Keert Mats Rits terug naar KV Mechelen?

Rits speelde tussen 2013 en 2018 voor KV Mechelen en groeide er uit tot één van de publiekslievelingen en sterkhouders. Hij versierde er eveneens zijn transfer naar Club Brugge.





Voor de volledigheid: Rits droeg in zijn carrière eveneens het shirt van Lierse SK, wijlen Germinal Beerschot en AFC Ajax. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op een half miljoen euro. Dat bedrag zal Mechelen dus niet moeten ophoesten.