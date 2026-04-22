Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mats Rits vertrekt op het einde van het seizoen bij RSC Anderlecht. De middenvelder kan rekenen op de interesse van een andere Belgische club.

Mats Rits verdween dit seizoen helemaal uit beeld bij RSC Anderlecht. De 32-jarige middenvelder was vorig seizoen nog zeker van een basisplaats, maar had dit seizoen zelfs geen plaats meer in de kleedkamer.

Of beter gezegd: onder Besnik Hasi was dat geval niet. Anderlecht hoopte Rits afgelopen zomer te slijten, maar dat lukte uiteindelijk niet. Eenzelfde verhaal werd geschreven in de wintermercato.

Amper dertien speelminuten

Uiteindelijk staat de teller dit seizoen op amper dertien speelminuten voor RSC Anderlecht. Daarnaast speelde Rits in twee wedstrijden mee met RSCA Futures. Het spreekt voor zich dat zijn aflopende contract niet zal worden verlengd.

Het Nieuwsblad weet dat Rits een concrete aanbieding in de schuif heeft liggen van een andere Belgische eersteklasser. KV Mechelen wil de zesvoudig Rode Duivel graag terughalen Achter De Kazerne.

Rits speelde tussen 2013 en 2018 voor KV Mechelen en groeide er uit tot één van de publiekslievelingen en sterkhouders. Hij versierde er eveneens zijn transfer naar Club Brugge. 

Voor de volledigheid: Rits droeg in zijn carrière eveneens het shirt van Lierse SK, wijlen Germinal Beerschot en AFC Ajax. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op een half miljoen euro. Dat bedrag zal Mechelen dus niet moeten ophoesten.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KV Mechelen
Mats Rits

23:50
Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Union SG - KAA Gent: 0-0 YoniVL YoniVL over Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst Venom#13 Venom#13 over Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen' Venom#13 Venom#13 over Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..." TatstOn TatstOn over Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes' JaKu JaKu over Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan What the Frog What the Frog over La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen' Thomme Thomme over Club Brugge - KV Mechelen: 6-1 Stefaan_82 Stefaan_82 over Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved