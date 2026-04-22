Jeroen Deheegher, voetbaljournalist
"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel

Club Brugge heeft overtuigend met 6-1 gewonnen van KV Mechelen en mag weer dromen van de titel. Voor doelman Nordin Jackers verandert er echter weinig, ook al is de kloof met Union nu gehalveerd.

Het kan snel gaan in het voetbal. Afgelopen zondag leek Union al een optie genomen te hebben op een tweede titel op rij, drie dagen later hijgt Club Brugge alweer in hun nek en dat na een overtuigende zege tegen KV Mechelen

Aan de rust was het nog 1-1, maar in de tweede helft scoorde blauw-zwart nog vijf keer en werd het uiteindelijk 6-1. Doelman Nordin Jackers bleef er al bij al rustig onder en beseft dat de play-offs nog lang duren. 

"Ik denk dat we ons goed herpakt hebben na de nederlaag tegen Union en we nu verdiend gewonnen hebben. We kunnen nu met een goed gevoel naar de volgende wedstrijd", zei de doelman van Club Brugge achteraf. 

Club Brugge komt nu weer tot op twee punten van Union in de stand, maar ook daar laat Jackers zich niet gek door maken" De meeste jongens hebben wel wat ervaring in de play-offs en weten dat het op en neer kan gaan."

Lees ook... 🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot
 "Dat is het voetbal. We hebben twee dagen moeten horen dat we geen kans meer maakten en nu zijn we opeens weer titelkandidaat. Wij gaan er alles aan blijven doen en dan zien we wel waar we uitkomen", besloot de doelman van blauw-zwart. 

Play-off 1
🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot Reactie

🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot

Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

Verdedigen als kinderen? Vanderbiest spreekt klare taal over kritiek

Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis'

Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers"

Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes'

'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein

Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst

Na incident in kleedkamer: keert Tolu Arokodare terug naar Jupiler Pro League?

OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem"

Ligt het aan Anderlecht of aan Bertaccini? Luc Nilis maakt rekening van spits

📷 'Uit beeld bij Rode Duivels: club uit Serie A heeft miljoenen klaar voor Belg'

Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge

De underdog van de Europe Play-offs? Charleroi-coach Kohnen houdt ambitie levend

Nainggolan heeft een heel duidelijke boodschap voor de fans van Patro Eisden

Steven Defour wijst transfer van Genksterkhouder af: "Hoger mikken"

OFFICIEEL KAA Gent zet samenwerking met speler stop

Westerlo-coach Issame Charaï haalt na zege in Leuven vooral één speler naar voren

FC Luik begint te dromen van 1A: maar is dat echt een goed idee?

🎥 Bekijk de beelden: moest doelman Leysen van OHL hiervoor rood krijgen?

Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

