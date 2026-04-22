"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel

Club Brugge heeft overtuigend met 6-1 gewonnen van KV Mechelen en mag weer dromen van de titel. Voor doelman Nordin Jackers verandert er echter weinig, ook al is de kloof met Union nu gehalveerd.

Het kan snel gaan in het voetbal. Afgelopen zondag leek Union al een optie genomen te hebben op een tweede titel op rij, drie dagen later hijgt Club Brugge alweer in hun nek en dat na een overtuigende zege tegen KV Mechelen.

Club wint overtuigend van KV Mechelen

Aan de rust was het nog 1-1, maar in de tweede helft scoorde blauw-zwart nog vijf keer en werd het uiteindelijk 6-1. Doelman Nordin Jackers bleef er al bij al rustig onder en beseft dat de play-offs nog lang duren.

"Ik denk dat we ons goed herpakt hebben na de nederlaag tegen Union en we nu verdiend gewonnen hebben. We kunnen nu met een goed gevoel naar de volgende wedstrijd", zei de doelman van Club Brugge achteraf.

Blauw-zwart zit opnieuw in de titelrace

Club Brugge komt nu weer tot op twee punten van Union in de stand, maar ook daar laat Jackers zich niet gek door maken" De meeste jongens hebben wel wat ervaring in de play-offs en weten dat het op en neer kan gaan."

"Dat is het voetbal. We hebben twee dagen moeten horen dat we geen kans meer maakten en nu zijn we opeens weer titelkandidaat. Wij gaan er alles aan blijven doen en dan zien we wel waar we uitkomen", besloot de doelman van blauw-zwart.