La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 2 reacties
La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

AC Milan gaat vol op het gaspedaal staan in de strijd om Nicolo Tresoldi. De Italiaanse topclub beseft dat het nu of nooit is om de aanvaller naar San Siro te halen.

We schreven eerder al dat AC Milan de gesprekken met Club Brugge heeft opgestart. Al zijn I Rossoneri niet de enige Italiaanse club die al aangeschoven is aan tafel. Ook SS Lazio is concreet.

De Italiaanse clubs willen immers snel schakelen. Arsenal FC, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Tottenham Hotspur en Bayer 04 Leverkusen werden eveneens op de geruchtenmolen gespot, maar maakten nog geen intenties om de onderhandelingen op te starten.

AC Milan heeft alle troeven in handen

La Gazzetta dello Sport weet dat AC Milan momenteel alle troeven in handen heeft. De Italiaanse topclub staat financieel sterker dan Lazio én Tresoldi zelf maakt er geen geheim van dat hij er van kleinsaf aan van droomt om voor Milan te spelen.

I Rossoneri dromen nog steeds van de komst van Robert Lewandowski. De Pool is einde contract bij FC Barcelona en flirt al enkele maanden met Milan. Al beseft Milan dat er eveneens plaats is voor Tresoldi.

Scoren op drie fronten

Milan is volgend seizoen opnieuw op drie fronten actief en wil inzetten op het verbreden van de kern. Bovendien beseffen de Italianen dat Tresoldi financieel niet langer haalbaar zal zijn als hij volgend seizoen in een andere G5-competitie zijn doelpunten gaat scoren.

Rest de vraag: kan Milan ook Club Brugge overtuigen? Transfermarkt schat de marktwaarde van de 21-jarige aanvaller op dertien miljoen euro. Al verwachten we dat blauw-zwart daar minstens tien miljoen euro zal willen aan toevoegen.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
AC Milan
Nicolò Tresoldi

Meer nieuws

🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot Reactie

🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot

23:50
"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel

23:25
Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

22:45
Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

22:00
2
Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

21:40
1
Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

23:00
9
Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

22:25
Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis'

19:40
5
Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes'

19:20
4
Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

20:40
'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

21:20
De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

21:00
Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

20:20
Verdedigen als kinderen? Vanderbiest spreekt klare taal over kritiek

17:20
Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

20:00
Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

19:00
2
Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers"

18:40
'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

18:20
KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

18:10
OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein

18:00
Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst

17:15
4
Na incident in kleedkamer: keert Tolu Arokodare terug naar Jupiler Pro League?

17:40
OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem"

17:30
5
Ligt het aan Anderlecht of aan Bertaccini? Luc Nilis maakt rekening van spits

16:30
1
📷 'Uit beeld bij Rode Duivels: club uit Serie A heeft miljoenen klaar voor Belg'

17:00
Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge

13:30
13
De underdog van de Europe Play-offs? Charleroi-coach Kohnen houdt ambitie levend

16:15
Nainggolan heeft een heel duidelijke boodschap voor de fans van Patro Eisden

16:00
1
Steven Defour wijst transfer van Genksterkhouder af: "Hoger mikken"

15:30
1
OFFICIEEL KAA Gent zet samenwerking met speler stop

15:00
1
Westerlo-coach Issame Charaï haalt na zege in Leuven vooral één speler naar voren

15:15
FC Luik begint te dromen van 1A: maar is dat echt een goed idee?

14:40
2
WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku

14:00
12
🎥 Bekijk de beelden: moest doelman Leysen van OHL hiervoor rood krijgen?

14:20
21
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/04: Lambert

13:10
Sporting Hasselt krijgt ferme boost voor cruciale titelwedstrijd

13:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 33
Sassuolo Sassuolo 2-1 Como Como
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Cagliari Cagliari
Udinese Udinese 0-1 Parma Parma
Napoli Napoli 0-2 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 1-1 Atalanta Atalanta
Cremonese Cremonese 0-0 Torino Torino
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 AC Milan AC Milan
Pisa Pisa 1-2 Genoa Genoa
Juventus Juventus 2-0 Bologna Bologna
Lecce Lecce 1-1 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst Venom#13 Venom#13 over Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen' Venom#13 Venom#13 over Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..." TatstOn TatstOn over Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes' JaKu JaKu over Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan What the Frog What the Frog over La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen' Thomme Thomme over Club Brugge - KV Mechelen: 6-1 Stefaan_82 Stefaan_82 over Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel Thomme Thomme over Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved