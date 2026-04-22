La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

AC Milan gaat vol op het gaspedaal staan in de strijd om Nicolo Tresoldi. De Italiaanse topclub beseft dat het nu of nooit is om de aanvaller naar San Siro te halen.

We schreven eerder al dat AC Milan de gesprekken met Club Brugge heeft opgestart. Al zijn I Rossoneri niet de enige Italiaanse club die al aangeschoven is aan tafel. Ook SS Lazio is concreet.

De Italiaanse clubs willen immers snel schakelen. Arsenal FC, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Tottenham Hotspur en Bayer 04 Leverkusen werden eveneens op de geruchtenmolen gespot, maar maakten nog geen intenties om de onderhandelingen op te starten.

AC Milan heeft alle troeven in handen

La Gazzetta dello Sport weet dat AC Milan momenteel alle troeven in handen heeft. De Italiaanse topclub staat financieel sterker dan Lazio én Tresoldi zelf maakt er geen geheim van dat hij er van kleinsaf aan van droomt om voor Milan te spelen.

I Rossoneri dromen nog steeds van de komst van Robert Lewandowski. De Pool is einde contract bij FC Barcelona en flirt al enkele maanden met Milan. Al beseft Milan dat er eveneens plaats is voor Tresoldi.

Scoren op drie fronten

Milan is volgend seizoen opnieuw op drie fronten actief en wil inzetten op het verbreden van de kern. Bovendien beseffen de Italianen dat Tresoldi financieel niet langer haalbaar zal zijn als hij volgend seizoen in een andere G5-competitie zijn doelpunten gaat scoren.



Lees ook... Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel›

Rest de vraag: kan Milan ook Club Brugge overtuigen? Transfermarkt schat de marktwaarde van de 21-jarige aanvaller op dertien miljoen euro. Al verwachten we dat blauw-zwart daar minstens tien miljoen euro zal willen aan toevoegen.