Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes'

De Italiaanse voetbalwereld is in de ban van een heus seksschandaal. Maar liefst zeventig profvoetballers lieten zich onderdompelen op exclusieve feestjes. Eén van hen maakte zelf een aanwezige prostituee zwanger.

De Italiaanse media brachten het nieuws ondertussen naar buiten. Een niet-nader genoemd evenementenbureau is momenteel onderworpen aan een gerechtelijk onderzoek. De reden: hun evenementen waren een dekmantel voor andere activiteiten.

In chique Italiaanse nachtclubs en hotels in de ruime omgeving van Milaan organiseerde het eventenbureau exclusieve seksfeestjes. Aanwezig op die feestjes: uiteraard busladingen prostituees, maar ook topsporters.

Er wordt gewag gemaakt van de aanwezigheid van maar liefst zeventig profvoetballers. Onder de profvoetballers zitten enkele grote namen die vandaag aan de slag zijn bij AC Milan, Internazionale FC en Juventus FC. Voor de duidelijkheid: de foto boven dit artikel is louter toeval en wijst dus géén spelers aan.

Prostituee zwanger van profvoetballer

De zaak ging aan het rollen toen één van de aanwezige prostituees zwanger geraakte op zo'n seksfeestje en op zoek ging naar de vader van het kind. Voor de volledigheid: op dit moment is de vader (nog) niet gekend.





Individuele prostitutie is in Italië toegestaan. Maar een georganiseerde structuur rond sekswerk of het aanbieden van seksuele diensten in een bordeel is verboden. De profvoetballers in kwestie riskeren dan ook juridische vervolging.