Lukaku praat opnieuw over terugkeer naar Anderlecht

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Romelu Lukaku heeft een speciale band met RSC Anderlecht. Dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Big Rom sprak na de oefenwedstrijd van de Rode Duivels tegen Tunesië opnieuw over een mogelijke terugkeer naar zijn geliefde paars-wit.