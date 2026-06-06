‘Aankoopoptie gelicht? Huurling van KAA Gent met de nodige winst doorverkopen’

Daisuke Yokota lijkt niet meer terug te keren naar KAA Gent. Volgens Duitse media wil Hannover 96 de Japanse flankaanvaller definitief overnemen om hem vervolgens met winst door te verkopen.

Hannover heeft duidelijk plan

Yokota wordt sinds de zomer van 2025 door KAA Gent uitgeleend aan Hannover 96. In de huurovereenkomst werd een aankoopoptie van twee miljoen euro opgenomen en die lijkt nu een belangrijke rol te spelen.

Volgens Bild heeft de Duitse club een duidelijk plan. Hannover wil de optie lichten en de Japanner daarna snel opnieuw verkopen. Het plan is om Yokota definitief over te nemen en met winst door te verkopen, klinkt het.

Interesse uit de Bundesliga

Dat scenario lijkt realistisch, want er zouden al verschillende clubs interesse tonen. Bild meldt dat er meerdere geïnteresseerde ploegen zijn, waaronder uit de Bundesliga. Een overstap naar het hoogste Duitse niveau behoort dus tot de mogelijkheden.

Voor Hannover zou dat een interessante financiële zet zijn. De club kan de 25-jarige aanvaller voor twee miljoen euro vastleggen en vervolgens tegen een hoger bedrag verkopen.

KAA Gent ziet waarde stijgen

Opvallend is dat Yokota volgens Transfermarkt momenteel een marktwaarde van 1,70 miljoen euro heeft. Hannover zou dus bereid zijn om meer te betalen dan die geschatte waarde, in de overtuiging dat zijn prijs nog verder kan stijgen.





Zijn prestaties in Duitsland hebben zijn reputatie alvast een stevige boost gegeven. De polyvalente flankspeler heeft voldoende kwaliteiten getoond om de aandacht van grotere clubs te trekken.

Interessante constructie voor Hannover

Voor KAA Gent lijkt een terugkeer van Yokota, die nog tot medio 2027 onder contract ligt, steeds minder waarschijnlijk te worden. De Buffalo's zien hoe hun huurling mogelijk het onderwerp wordt van een slimme transferconstructie.

Als Hannover de aankoopoptie van twee miljoen euro effectief licht, kan de Duitse club volgens Bild meteen inspelen op de belangstelling uit de Bundesliga. "Er zijn al geïnteresseerde partijen", klinkt het, waardoor een snelle doorverkoop met de nodige winst een realistisch scenario lijkt.