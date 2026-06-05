WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

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Noa Lang gaat met Nederland naar het WK. De voormalige smaakmaker van Club Brugge hoopt er zijn land diensten te bewijzen en zich misschien wel in de kijker te spelen met het oog op een transfer. In de aanloop naar het toernooi beleefde Lang alvast een pijnlijk moment.