WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

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Noa Lang gaat met Nederland naar het WK. De voormalige smaakmaker van Club Brugge hoopt er zijn land diensten te bewijzen en zich misschien wel in de kijker te spelen met het oog op een transfer. In de aanloop naar het toernooi beleefde Lang alvast een pijnlijk moment.

Lorenz Lomme

WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

Op beelden op sociale media zien we hoe Lang in een rondo stevig aangepakt wordt door Memphis Depay. De topschutter aller tijden van Oranje gaat met de studs stevig door op Lang.

De winger had duidelijk last en moest even op adem komen, maar kon toch verder. Lang telt op moment van schrijven vijftien caps voor Nederland. Hij scoorde daarin drie keer.

Ook op het WK in Qatar was hij erbij. Hij kwam kort in actie in de kwartfinale tegen Argentinië. Oranje werd toen na een bitsige partij uitgeschakeld met strafschoppen.

Lorenz Lomme

WK LIVE 05/06: Duitsland ziet toptalent mogelijk afhaken voor het WK

Karl raakte vandaag immers geblesseerd op training. Nagelsmann bevestigde het nieuws zelf op een persconferentie.

"Helaas heeft Lenni vandaag een blessure opgelopen tijdens de training", wordt Nagelsmann geciteerd door Het Laatste Nieuws. "We moeten afwachten wat er precies aan de hand is en eerlijk gezegd zag het er niet goed uit."

Karl brak dit seizoen helemaal door bij Bayern München en hoopt zich ook op het WK te laten zien. Het is afwachten hoe erg het gesteld is met zijn blessure. Zaterdag speelt Duitsland een oefenduel tegen de Verenigde Staten.

Lorenz Lomme

De Belgen houden het iets soberder dan de Noren. We zien hoe de selectie op de officiële WK-teamfoto trots maar serieus poseert en een gefocust gezicht opzet. Al zien we in een extra filmpje ook hoe het er voor de foto heel gemoedelijk aan toegaat. De foto en het filmpje kunt u hieronder bekijken.

De Belgen verblijven momenteel in België ter voorbereiding op hun tweede oefenduel voor het WK. Tunesië wordt daarin de tegenstander. Het is hun uitwuifwedstrijd voordat ze naar de VS reizen.

Eerder versloegen de Belgen Kroatië. Ze haalden het met 0-2 na goals van Youri Tielemans en Romelu Lukaku.

Aernout Van Lindt

Noorwegen met epische foto

Noorwegen bereidt zich voor op zijn eerste WK-deelname sinds 1998 deze zomer. Erling Haaland en zijn teamgenoten, die woensdag naar Noord-Amerika vlogen, zijn vastbesloten om niet zomaar toeschouwers te zijn. Maar voordat ze Noorwegen verlieten en het op 17 juni om middernacht opnamen tegen Irak, op 23 juni om 2:00 uur tegen Senegal en op 26 juni om 21:00 uur tegen Frankrijk, trakteerden de Noorse spelers zichzelf op een leuke en originele teamfoto.

Ze transformeerden zichzelf in ware Vikingen en poseerden voor een Noorse fjord met Vikingschepen. De foto werd gemaakt door de bekende Britse fotograaf David Yarrow. Hij legde zijn beweegreden achter de opvallende foto uit: "Mijn antwoord was dat ik ze als Vikingen wilde verkleden. Ik vind het leuk om mensen op een andere manier te fotograferen dan ze normaal gesproken worden gefotografeerd. Ik wist dat het kritiek zou kunnen uitlokken, maar ik wilde inspelen op dat gevoel van reizen dat teruggaat tot de Vikingen, alsof ze naar Amerika zeilden."

Aernout Van Lindt

Iedereen samen voor de volksliederen

De FIFA komt met een nieuwtje als het gaat over het zingen van de volksliederen op het WK 2026. Geen basiself meer die tijdens de volksliederen netjes in lijn staat voor de vlag. Alle spelers, dus ook de invallers, verzamelen voortaan samen met de scheidsrechters rond de middencirkel. Op het veld worden grote nationale vlaggen uitgerold en FIFA belooft een spectaculairdere en strakker geregisseerde omkadering dan voorheen.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino stelde de nieuwigheid voor via sociale media. Volgens hem moet dit format voor extra emotie zorgen vlak voor de aftrap. "Dat alle spelers en scheidsrechters elkaar in het midden van het veld recht in de ogen kijken tijdens de volksliederen, creëert een moment van eenheid, trots en emotie dat toebehoort aan de teams én aan iedereen in het stadion."

Met een rol voor het publiek

FIFA wil ook het publiek nadrukkelijker betrekken. "Daarnaast komt er een 360 graden hertekende ceremonie die elke supporter in het stadion mee betrekt, met gigantische vlaggen en elementen op het veld die vanop elke zitplaats een unieke beleving moeten bieden." De wereldvoetbalbond belooft bij bepaalde wedstrijden extra visuele elementen om de spanning richting aftrap nog op te drijven.

Aernout Van Lindt

Tielemans met boodschap voor U17

De aanvoerder van de Rode Duivels, Youri Tielemans, maakt zich op voor het wereldkampioenschap. Toch volgt hij wel degelijk de prestaties van de Belgische U17 op het EK. Hij nam de tijd om hen te feliciteren: "Namens alle Rode Duivels wil ik de U17 van harte feliciteren met hun kwalificatie voor de finale van het EURO. Wat ze laten zien is een inspiratiebron voor het hele Belgische voetbal. Hun talent, mentaliteit en teamspirit tonen aan dat er een nieuwe generatie opstaat, een generatie die durft te dromen en te presteren."

"We weten uit ervaring hoeveel werk, discipline en opofferingen zo’n parcours vraagt. Geniet van dit moment, speel die finale met vertrouwen en blijf in jullie kwaliteiten geloven. Jullie maken heel België trots."

Aernout Van Lindt

Scores in de lucht tijdens de WK-matchen van Rode Duivels?

Seattle geldt ook als een aangename stad om in te leven, waar supporters kunnen genieten van een ontspannen sfeer, weg van de grootste Amerikaanse metropolen en hun politieke spanningen. Net als alle speelsteden zal Seattle activiteiten voor supporters aanbieden: fanzones, tentoonstellingen, concerten...

Maar het organisatiecomité van het WK 2026 in Seattle heeft ook iets unieks in petto. Zoals Geekwire meldt, wil de stad de scores van de wedstrijden in... de lucht boven de stad tonen voor de duels in Lumen Field, het stadion waar België het opneemt tegen Egypte. Die score zou verschijnen in de lucht boven Seattle, in de buurt van de iconische Space Needle, zodat supporters in de stad zonder scherm in de buurt live de evolutie van de score kunnen volgen. Een technologische stunt met drones, die volgens de stad Seattle een wereldprimeur is.

Aernout Van Lindt

Iran tankt vertrouwen

De aanloop naar het WK 2026 is voor Iran allerminst vlekkeloos verlopen. Lange tijd leek zelfs de deelname van Team Melli onzeker, tegen de achtergrond van de hoogoplopende geopolitieke spanningen tussen de VS en Iran sinds 28 februari 2026 en de gezamenlijke aanval van de Verenigde Staten en Israël op de islamitische republiek.

Dankzij onder meer garanties die de FIFA bij de Amerikaanse regering heeft verkregen, lijkt Iran gewoon aan het WK 2026 te zullen deelnemen – een ultieme ommezwaai lijkt in elk geval onwaarschijnlijk nu het toernooi over een week begint. Ondanks die grote moeilijkheden en de slopende onzekerheid hebben de Iraanse spelers hun voorbereiding goed afgewerkt.

Enkele dagen geleden versloegen ze al Gambia (3-1). Hun tweede tegenstander was opnieuw een Afrikaanse ploeg: Mali, in Antalya (Turkije). De wedstrijd werd volledig achter gesloten deuren afgewerkt, ook voor de media, en eindigde in een 2-0 zege voor Team Melli. De doelpunten kwamen van Saeid Ezatolahi en Ramin Rezaeian.

 

Aernout Van Lindt

Spanje met de blamage tegen Irak

Ook gewezen wereldkampioen Spanje is niet echt goed begonnen aan de laatste rechte lijn richting het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Een oefenwedstrijd tegen Irak liep helemaal verkeerd. Of ze hadden er bij Spanje in ieder geval meer van verwacht. 

Torres bracht de Spanjaarden nochtans snel op voorsprong, maar daarna was er plots de gelijkmaker van Doski. Ondanks heel wat kansen in de tweede helft bleef het bij een 1-1 gelijkspel. Geen goed nieuws dus voor de Spanjaarden. De selectie trekt nu naar de VS. Dinsdag volgt een laatste oefenmatch tegen Peru.

 

Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het naar dagelijkse gewoonte ook tijd voor ons WK-nieuws van de dag. Daarbij ook onder meer een aantal oefenwedstrijden die afgelopen avond en nacht werden afgewerkt. De toplanden zijn nog niet allemaal even goed in vorm, zo blijkt.

De Rode Duivels hebben hun oefenwedstrijd gewonnen in Kroatië met 0-2 en zijn stilaan klaar voor afreis naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Zaterdag is er nog een afzwaaiwedstrijd in eigen huis tegen Tunesië.

Frankrijk met een slechte repetitie

Ook diverse andere landen zijn ondertussen volop bezig met zich voor te bereiden op het WK. En daarbij is de slotsom dat niet iedereen het even goed aan het doen is momenteel. Hoog tijd om dus hier en daar al wat dingen in ons overzicht op te nemen.

Te beginnen bij topfavoriet Frankrijk misschien wel. Die speelden een oefenwedstrijd tegen Ivoorkust en dat leverde toch wel een heel verrassende en vreemde nederlaag op voor de troepen van bondscoach Olivier Deschamps.

Stevige nederlaag voor Frankrijk tegen Ivoorkust

Vlak voor de rust maakte Cherki er na een moeilijke eerste helft alsnog 1-0 van voor de Franse nationale ploeg, maar na de koffie liep het volledig verkeerd voor de Fransen - al moet gezegd dat ze dat wel met heel wat invallers deden.

Doué maakte er 1-1 van. In de slotfase gaf hij ook nog een assist aan Diallo, goed voor een verrassende 1-2-eindstand. Voor Les Bleus, die maandag hun afzwaaiwedstrijd spelen in Lille tegen Noord-Ierland, is het een ferme domper.

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