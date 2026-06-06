📷 12 jaar geleden was ze wereldberoemd: hoe gaat het nog met WK-babe Axelle?

Het WK voetbal staat opnieuw voor de deur en dat doet heel wat voetbalfans terugdenken aan de memorabele zomer van 2014. Niet alleen de Rode Duivels maakten toen indruk in Brazilië, ook één Belgische supporter groeide onverwacht uit tot een wereldwijd fenomeen.

In één klap wereldberoemd

Toen België na jaren afwezigheid opnieuw deelnam aan een WK, waren alle ogen gericht op de prestaties van de Rode Duivels. Toch trok ook Axelle De Spiegelaere de aandacht. De Belgische blondine verscheen tijdens wedstrijden meermaals in beeld en ging vervolgens viraal op sociale media.

Binnen enkele dagen werd ze wereldwijd bekend als de Belgische ‘WK-babe’. Buitenlandse media wilden interviews, websites publiceerden artikels over haar en op sociale media groeide haar populariteit razendsnel. Vandaag zou zo'n fenomeen wellicht miljoenen volgers opleveren, maar ook in 2014 was haar bekendheid uitzonderlijk.

Kansen buiten het voetbal

De onverwachte aandacht leverde Axelle ook professionele opportuniteiten op. Verschillende merken wilden samenwerken met de jonge Belgische en ze werd het gezicht van meerdere campagnes.

Een van de opvallendste samenwerkingen was die met cosmeticagigant L'Oréal. Axelle verscheen in promotievideo's voor L’Oréal Professionnel Belgique en leek op weg naar een succesvolle carrière als model en influencer.

Die samenwerking kwam echter vroegtijdig ten einde nadat oudere foto's op sociale media opnieuw opdoken en voor controverse zorgden. De samenwerking werd daarop stopgezet.



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Leven buiten de schijnwerpers

Hoewel de enorme mediastorm ondertussen al meer dan tien jaar achter haar ligt, bleef Axelle actief op sociale media. Haar WK-avontuur leverde haar uiteindelijk meer dan 25.000 Instagram-volgers op.

Daar deelt ze vandaag vooral momenten uit haar dagelijkse leven. In tegenstelling tot veel internetfenomenen koos ze niet voor een permanente carrière in de spotlights, maar bouwde ze rustig verder aan haar privéleven.

Gelukkig gezinsleven

Ondertussen is Axelle 29 jaar en lijkt ze haar geluk vooral buiten de voetbalwereld gevonden te hebben. In 2022 trouwde ze met haar jeugdliefde, met wie ze al jarenlang samen is. Het koppel verwelkomde intussen ook een kindje, waardoor een nieuw hoofdstuk begon.

Twaalf jaar na haar onverwachte doorbraak tijdens het WK in Brazilië is Axelle nog steeds een naam die veel Belgische voetbalfans zich herinneren. Alleen staat ze vandaag niet langer bekend als de ‘WK-babe’, maar vooral als echtgenote, mama en een van de meest opvallende supportersfenomenen die ons land ooit kende.