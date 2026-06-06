Datum: 06/06/2026 15:00
Competitie: Vriendschappelijke interlands
Speeldag: Vriendschappelijk
Stadion: Roi Baudouin
Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Koning Boudewijnstadion
| 69 reacties
Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar
Foto: © photonews

De Rode Duivels mogen met een gerust gemoed naar de VS afreizen. In hun laatste oefenpot tegen Tunesië lieten ze zien dat deze ploeg er klaar voor is. Al moeten we vooral hopen dat de vorm van Jérémy Doku op dit niveau blijft. Want hij heeft alles om de ster van het WK te worden. Gewoon wauw!

De Rode Duivels legden een overtuigende match op de mat tegen Tunesië. De ploeg van bondscoach Rudi Garcia trok van bij de aftrap vol vertrouwen ten aanval en kwam na een halfuur verdiend op voorsprong dankzij Leandro Trossard. Grote uitblinker was opnieuw Jérémy Doku, die de Tunesische defensie voortdurend tureluurs draaide.

Doku maakte er verkeerspaaltjes van

België begon bijzonder gretig aan de uitzwaaimatch. Na nauwelijks een minuut moest doelman Chamakh al tussenkomen op een poging van Trossard, terwijl Doku meteen zijn snelheid etaleerde met een gevaarlijke rush over de linkerflank. De Duivels monopoliseerden het balbezit, maar botsten aanvankelijk op een compact Tunesisch blok dat zich met man en macht voor het eigen strafschopgebied verschanste.

Toch bleven de kansen komen. Kevin De Bruyne dirigeerde het spel zoals vanouds en was meermaals gevaarlijk. Eerst besloot hij naast na een fraaie combinatie met Doku en Trossard, daarna dwong hij de Tunesische doelman tot een knappe redding op een vrije trap. Aan de overkant kwam Tunesië amper aan aanvallen toe, al schoot Rekik één keer hoog over.

Na de drankpauze schakelde België nog een versnelling hoger. Tunesië werd steeds verder achteruitgeduwd en vooral Doku bleek een onoplosbaar probleem. Eerst zette hij een snelle tegenaanval op waarbij De Bruyne net niet kon afronden, maar enkele minuten later volgde alsnog de verdiende openingstreffer.



Doku slalomde zich opnieuw voorbij zijn bewaker en legde perfect terug naar de volledig vrijstaande Trossard. Die hoefde de bal enkel nog binnen te tikken: 1-0. Een doelpunt dat volledig op conto van de Manchester City-winger mocht worden geschreven.

Doku-frustratie

Na de voorsprong bleven de Duivels doordrukken. De Bruyne zag een schot gekeerd worden door Chamakh en leverde even later een heerlijke voorzet af op Brandon Mechele, die zijn kopbal niet voldoende kon drukken. België trok zo met een verdiende voorsprong richting rust. 

Nog een lichtpunt trouwens: Nathan Ngoy. Die krijgt bij afwezigheid van Zeno Debast zo goed als zeker een basisplaats op het WK. De jongeling verdedigde autoritair en was op geen foutje te betrappen. Maar de creatieve impulsen, daarvoor moet toch naar slechts twee man gekeken worden: KDB en Doku. 

De verdedigers van Tunesië werden er zo horendol van dat ze op een gegeven moment de enkels van de winger begonnen te viseren in plaats van de bal. Eén, twee of drie verdedigers? Het maakte niet uit. Gharbi kreeg zelfs rood na een tweede vergrijp op hem. 

Forfaitscore

Intussen had De Ketelaere er wel al 2-0 van gemaakt na een heerlijke voorzet van Tielemans. En even later was daar ook De Bruyne met een afstandsschot waar de doelman geen verhaal tegen had. Het was bijwijlen een demonstratie tegen een tegenstander die vooraf aangekondigd werd als vergelijkbaar met Egypte. 

Wel, Belgë liet hen niet toe te counteren en hield aanvallend steeds de druk erop. Wie er ook op kwam, ze wisten perfect wat te doen. Zo liet Fernandez-Pardo een paar heel goeie diepteruns zien en bij één daarvan werd het ook 4-0. Lukebakio werkte de bal uiteindelijk over de lijn. En het werd zelfs nog 5-0, want Raskin scoorde met een afstandsschot.

Opstellingen

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België België
Courtois Thibaut 90' 6.51 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Castagne Timothy 73' 7.93 -
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.36 -
  • Nauwkeurige passes: 62/65 (95.4%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Ngoy Nathan 90' 7.74 -
  • Nauwkeurige passes: 61/67 (91%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Meunier Thomas 80' 6.99 -
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tielemans Youri A 74' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 46/52 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Onana Amadou 66' 7.16 -
  • Nauwkeurige passes: 35/36 (97.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Doku Jérémy A A 74' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 8
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 6/9 (66.7%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 80' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 56/68 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 3/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Trossard Leandro 74' 7.99 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/39 (66.7%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 66' 8.05 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Theate Arthur 0'  
De Cuyper Maxim 17' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
Meer statistieken
Witsel Axel 16' 6.91 -
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
Meer statistieken
Lukaku Romelu A 24' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 16' 7.81 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego   10' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Vanaken Hans 24' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Saelemaekers Alexis 0'  
Raskin Nicolas 10' 7.74 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Fernandez Pardo Matias 16' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
 

Tunesië Tunesië
Chamakh Abdelmouhib 90' 6.31 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/28 (17.9%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Ben Hamida Amine 66' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Rekik Omar 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 37/41 (90.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Talbi Montassar 90' 5.95 -
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Arous Adem 79' 5.28 -
  • Nauwkeurige passes: 15/24 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Achouri Mohamed Elias 66' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Skhiri Ellyes 90' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Mahmoud Hadj 66' 5.83 -
  • Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ayari Khalil 45' 5.71 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Gharbi Ismael   62' 5.3 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Mastouri Hazem 45' 6.18 -
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Bank
Abdi Ali 0'  
Bronn Dylan 0'  
Saad Elias 24' 6.3 -
Meer statistieken
Mejbri Hannibal 0'  
Ben Ouannes Mortadha 24' 5.86 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Khedira Rani 0'  
Dahmen Aymen 0'  
Elloumi Rayan 11' 6.29 -
Meer statistieken
Chaouat Firas 45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Valery Yann 0'  
Ben Hessen Sabri 0'  
Neffati Moutaz 0'  
Chikhaoui Raed 0'  
Ben Slimane Anis 24' 5.78 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Tounekti Sebastian 45' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Herbeleef België - Tunesië

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Vriendschappelijke interlands

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Mexico Mexico 4-0 IJsland IJsland
Canada Canada 4-1 Colombia Colombia
Cyprus Cyprus 1-1 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Canada Canada
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Colombia Colombia
Qatar Qatar Geannuleerd Servië Servië
Moldavië Moldavië 0-2 Litouwen Litouwen
Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten Geannuleerd Armenië Armenië
Georgië Georgië 2-2 Israël Israël
Cyprus Cyprus 0-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Hongarije Hongarije - Israël Israël
Brazilië Brazilië 1-2 Frankrijk Frankrijk
Colombia Colombia 1-2 Kroatië Kroatië
Iran Iran 1-2 Nigeria Nigeria
Benin Benin Geannuleerd Palestina Palestina
Guinee Guinee 2-2 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-0 Andorra Andorra
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-1 Panama Panama
Oostenrijk Oostenrijk 5-1 Ghana Ghana
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 0-4 Egypte Egypte
Libië Libië 0-0 Niger Niger
Griekenland Griekenland 0-1 Paraguay Paraguay
Algerije Algerije 7-0 Guatemala Guatemala
Engeland Engeland 1-1 Uruguay Uruguay
Zwitserland Zwitserland 3-4 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 2-1 Noorwegen Noorwegen
Spanje Spanje 3-0 Servië Servië
Marokko Marokko 1-1 Ecuador Ecuador
Argentinië Argentinië 2-1 Mauritania Mauritania
Zuid-Korea Zuid-Korea 0-4 Ivoorkust Ivoorkust
Canada Canada - IJsland IJsland
Schotland Schotland 0-1 Japan Japan
Hongarije Hongarije 1-0 Slovenië Slovenië
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-5 België België
Haitï Haitï 0-1 Tunesië Tunesië
Mexico Mexico 0-0 Portugal Portugal
Litouwen Litouwen - Georgië Georgië
Armenië Armenië 1-2 Wit-Rusland Wit-Rusland
Colombia Colombia 1-3 Frankrijk Frankrijk
Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten Geannuleerd Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Cyprus Cyprus 0-0 Moldavië Moldavië
Nederland Nederland 0-0 België België
Duitsland Duitsland 2-1 Ghana Ghana
Qatar Qatar Geannuleerd Argentinië Argentinië
Costa Rica Costa Rica 0-5 Iran Iran
Liberië Liberië 2-2 Libië Libië
Niger Niger 0-1 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-3 Slovenië Slovenië
San Marino San Marino 0-0 Andorra Andorra
Servië Servië 2-1 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Noorwegen Noorwegen 0-0 Zwitserland Zwitserland
Hongarije Hongarije 0-0 Griekenland Griekenland
Rusland Rusland 0-0 Mali Mali
Jordanië Jordanië 2-2 Nigeria Nigeria
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-2 Panama Panama
Haitï Haitï 1-1 IJsland IJsland
Guinee Guinee 0-1 Benin Benin
Marokko Marokko 2-1 Paraguay Paraguay
Algerije Algerije 0-0 Uruguay Uruguay
Schotland Schotland 0-1 Ivoorkust Ivoorkust
Oekraïne Oekraïne 1-0 Albanië Albanië
Oostenrijk Oostenrijk 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Engeland Engeland 0-1 Japan Japan
Nederland Nederland 1-1 Ecuador Ecuador
Burkina Faso Burkina Faso 1-1 Guinea-Bissau Guinea-Bissau
Spanje Spanje 0-0 Egypte Egypte
Senegal Senegal 3-1 Gambia Gambia
Verenigde Staten Verenigde Staten 0-2 Portugal Portugal
Argentinië Argentinië Geannuleerd Guatemala Guatemala
Argentinië Argentinië 5-0 Zambia Zambia
Brazilië Brazilië 3-1 Kroatië Kroatië
Canada Canada - Tunesië Tunesië
Mexico Mexico 1-1 België België
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-1 Japan Japan
Verenigde Staten Verenigde Staten 0-1 Japan Japan
Verenigde Staten Verenigde Staten - Japan Japan
Griekenland Griekenland 0-0 Moldavië Moldavië
Mexico Mexico 2-0 Ghana Ghana
Marokko Marokko 5-0 Burundi Burundi
Nigeria Nigeria 2-0 Zimbabwe Zimbabwe
Egypte Egypte - Rusland Rusland
Ierland Ierland 1-0 Qatar Qatar
Iran Iran 3-1 Gambia Gambia
Andorra Andorra 0-1 Irak Irak
Libanon Libanon Uitg Soedan Soedan
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 0-0 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-1 Curacao Curacao
Kroatië Kroatië - Griekenland Griekenland
Bulgarije Bulgarije - Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Ecuador Ecuador 0-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Mexico Mexico 1-0 Australië Australië
Japan Japan 1-0 IJsland IJsland
Zwitserland Zwitserland 4-1 Jordanië Jordanië
Tsjechië Tsjechië 2-1 Kosovo Kosovo
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 3-0 Servië Servië
Polen Polen 0-2 Oekraïne Oekraïne
Duitsland Duitsland 4-0 Finland Finland
Verenigde Staten Verenigde Staten 3-2 Senegal Senegal
Brazilië Brazilië 6-2 Panama Panama
Tadzjikistan Tadzjikistan Geannuleerd Palestina Palestina
Bulgarije Bulgarije 0-1 Montenegro Montenegro
Slovakije Slovakije 2-1 Malta Malta
Noorwegen Noorwegen 3-1 Zweden Zweden
Turkije Turkije 4-0 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Oostenrijk Oostenrijk 1-0 Tunesië Tunesië
Colombia Colombia 3-1 Costa Rica Costa Rica
Canada Canada 2-0 Oezbekistan Oezbekistan
Kroatië Kroatië 0-2 België België
Georgië Georgië 1-1 Roemenië Roemenië
Wales Wales 1-1 Ghana Ghana
Haitï Haitï 4-0 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Turkije Turkije 1-0 Kosovo Kosovo
Denemarken Denemarken 0-0 DR Congo DR Congo
Albanië Albanië 0-1 Israël Israël
Portugal Portugal 4-0 Noord-Ierland Noord-Ierland
Nederland Nederland 0-1 Algerije Algerije
Polen Polen 2-2 Nigeria Nigeria
Luxemburg Luxemburg 0-1 Italië Italië
Zuid-Korea Zuid-Korea 1-0 El Salvador El Salvador
Zweden Zweden 1-3 Finland Finland
Moldavië Moldavië 3-0 Malta Malta
Slovenië Slovenië 1-1 Cyprus Cyprus
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Guinee Guinee
Burundi Burundi Geannuleerd Equatorial Guinea Equatorial Guinea
Iran Iran 2-0 Mali Mali
Andorra Andorra 2-0 Liechtenstein Liechtenstein
Zweden Zweden 2-2 Griekenland Griekenland
Spanje Spanje 1-1 Irak Irak
Frankrijk Frankrijk 1-2 Ivoorkust Ivoorkust
Tsjechië Tsjechië 3-1 Guatemala Guatemala
Mexico Mexico 5-1 Servië Servië
Tanzania Tanzania Geannuleerd Oeganda Oeganda
Angola Angola Geannuleerd Botswana Botswana
Thailand Thailand 2-2 Koeweit Koeweit
Indonesië Indonesië 3-0 Oman Oman
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Wit-Rusland Wit-Rusland 4-1 Syrië Syrië
Georgië Georgië 2-0 Bahrein Bahrein
Slovakije Slovakije 2-2 Montenegro Montenegro
Moldavië Moldavië 2-2 Bulgarije Bulgarije
Rusland Rusland 3-0 Burkina Faso Burkina Faso
Hongarije Hongarije 2-1 Finland Finland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0-2 Malta Malta
Canada Canada 1-1 Ierland Ierland
België België 5-0 Tunesië Tunesië
Armenië Armenië 1-1 Kazachstan Kazachstan
Roemenië Roemenië 19:45 Wales Wales
Albanië Albanië 20:00 Luxemburg Luxemburg
Verenigde Staten Verenigde Staten 20:30 Duitsland Duitsland
Panama Panama 21:00 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Australië Australië 21:00 Zwitserland Zwitserland
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Qatar Qatar 22:00 El Salvador El Salvador
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Liechtenstein Liechtenstein 07/06 Cyprus Cyprus
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Kroatië Kroatië 07/06 Slovenië Slovenië
Marokko Marokko 07/06 Noorwegen Noorwegen
Griekenland Griekenland 07/06 Italië Italië
Ecuador Ecuador 07/06 Guatemala Guatemala
China China 09/06 Thailand Thailand
Kirgizië Kirgizië 09/06 Palestina Palestina
Armenië Armenië 09/06 Moldavië Moldavië
Equatorial Guinea Equatorial Guinea 09/06 Comoros Comoros
Wit-Rusland Wit-Rusland 09/06 Burkina Faso Burkina Faso
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Engeland Engeland 10/06 Costa Rica Costa Rica
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