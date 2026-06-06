Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar

De Rode Duivels mogen met een gerust gemoed naar de VS afreizen. In hun laatste oefenpot tegen Tunesië lieten ze zien dat deze ploeg er klaar voor is. Al moeten we vooral hopen dat de vorm van Jérémy Doku op dit niveau blijft. Want hij heeft alles om de ster van het WK te worden. Gewoon wauw!

De Rode Duivels legden een overtuigende match op de mat tegen Tunesië. De ploeg van bondscoach Rudi Garcia trok van bij de aftrap vol vertrouwen ten aanval en kwam na een halfuur verdiend op voorsprong dankzij Leandro Trossard. Grote uitblinker was opnieuw Jérémy Doku, die de Tunesische defensie voortdurend tureluurs draaide.

Doku maakte er verkeerspaaltjes van

België begon bijzonder gretig aan de uitzwaaimatch. Na nauwelijks een minuut moest doelman Chamakh al tussenkomen op een poging van Trossard, terwijl Doku meteen zijn snelheid etaleerde met een gevaarlijke rush over de linkerflank. De Duivels monopoliseerden het balbezit, maar botsten aanvankelijk op een compact Tunesisch blok dat zich met man en macht voor het eigen strafschopgebied verschanste.

Toch bleven de kansen komen. Kevin De Bruyne dirigeerde het spel zoals vanouds en was meermaals gevaarlijk. Eerst besloot hij naast na een fraaie combinatie met Doku en Trossard, daarna dwong hij de Tunesische doelman tot een knappe redding op een vrije trap. Aan de overkant kwam Tunesië amper aan aanvallen toe, al schoot Rekik één keer hoog over.

Na de drankpauze schakelde België nog een versnelling hoger. Tunesië werd steeds verder achteruitgeduwd en vooral Doku bleek een onoplosbaar probleem. Eerst zette hij een snelle tegenaanval op waarbij De Bruyne net niet kon afronden, maar enkele minuten later volgde alsnog de verdiende openingstreffer.







Doku slalomde zich opnieuw voorbij zijn bewaker en legde perfect terug naar de volledig vrijstaande Trossard. Die hoefde de bal enkel nog binnen te tikken: 1-0. Een doelpunt dat volledig op conto van de Manchester City-winger mocht worden geschreven.

Doku-frustratie

Na de voorsprong bleven de Duivels doordrukken. De Bruyne zag een schot gekeerd worden door Chamakh en leverde even later een heerlijke voorzet af op Brandon Mechele, die zijn kopbal niet voldoende kon drukken. België trok zo met een verdiende voorsprong richting rust.

Nog een lichtpunt trouwens: Nathan Ngoy. Die krijgt bij afwezigheid van Zeno Debast zo goed als zeker een basisplaats op het WK. De jongeling verdedigde autoritair en was op geen foutje te betrappen. Maar de creatieve impulsen, daarvoor moet toch naar slechts twee man gekeken worden: KDB en Doku.

De verdedigers van Tunesië werden er zo horendol van dat ze op een gegeven moment de enkels van de winger begonnen te viseren in plaats van de bal. Eén, twee of drie verdedigers? Het maakte niet uit. Gharbi kreeg zelfs rood na een tweede vergrijp op hem.

Forfaitscore

Intussen had De Ketelaere er wel al 2-0 van gemaakt na een heerlijke voorzet van Tielemans. En even later was daar ook De Bruyne met een afstandsschot waar de doelman geen verhaal tegen had. Het was bijwijlen een demonstratie tegen een tegenstander die vooraf aangekondigd werd als vergelijkbaar met Egypte.

Wel, Belgë liet hen niet toe te counteren en hield aanvallend steeds de druk erop. Wie er ook op kwam, ze wisten perfect wat te doen. Zo liet Fernandez-Pardo een paar heel goeie diepteruns zien en bij één daarvan werd het ook 4-0. Lukebakio werkte de bal uiteindelijk over de lijn. En het werd zelfs nog 5-0, want Raskin scoorde met een afstandsschot.