(Antonee Robinson) Mark McKenzie 39'
45' Zeno Debast
53' Amadou Onana (Alexis Saelemaekers)
59' Charles De Ketelaere (pen)
68' Dodi Lukebakio
82' Dodi Lukebakio
Datum: 28/03/2026 20:30
Competitie: Vriendschappelijke interlands
Speeldag: Vriendschappelijk
Stadion: Mercedes-Benz Stadium
Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA
Robby Morren vanuit Atlanta, VS
Foto: © photonews

De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de Verenigde Staten vlot gewonnen tegen USA. Het werd een wedstrijd met twee gezichten: een moeilijke eerste helft waarin België op achterstand kwam en een sterke tweede helft met enkele mooie doelpunten. Na 90 minuten stond 5-2 op het scorebord.

Rudi Garcia had aangegeven dat zowat alle spelers tijdens de twee oefenwedstrijden in actie zouden komen. Voor de partij tegen USA mocht Lammens plaatsnemen onder de lat, Mechele en Debast vormden het centrale duo achterin, geflankeerd door Meunier en De Cuyper. De Bruyne verscheen aan de aftrap, De Ketelaere mocht zich voorin bewijzen door de afwezigheid van Lukaku.

Nog voor de aftrap kregen we in het stadion op z'n Amerikaans een spektakel voorgeschoteld: een lichtshow, indrukwekkende schermen, vuurwerk, het Amerikaans volkslied werd live op gitaar gespeeld. 

Garcia had in de aanloop gezegd dat België dominant wilde voetballen, maar dat bleek in de openingsfase niet zo eenvoudig. In de 2e minuut kon De Ketelaere in de box net niet bij de bal en Saelemaekers mikte een schot over. Voor echt gevaar konden de Belgen aanvankelijk niet zorgen.

Rode Duivels zijn defensief kwetsbaar

De beste mogelijkheden waren voor de thuisploeg, tot twee keer toe hield Lammens België overeind. Eerst op een knal van Robinson en later redde hij de poging van McKennie van dichtbij. Maar hoe kon de Amerikaan helemaal alleen aan de tweede paal staan en rustig uithalen?

Na 38 minuten stond de verdiende voorsprong voor Amerika wel op het scorebord na hoekschop. Onana ging onder de bal door, McKennie dook voor Raskin op die dat te makkelijk liet gebeuren. Dit keer kon Lammens geen redding brengen. Kort daarvoor had De Ketelaere de netten doen trillen, maar die goal werd afgekeurd wegens handspel.

Debast scoort heerlijke gelijkmaker

De Rode Duivels reageerden met twee prima pogingen van De Bruyne, maar het was Debast die de gelijkmaker op slag van rust scoorde met een streep perfect in de hoek vanop zo'n 20 meter. Doelman Turner moest daarna nog attent reageren op een vluchtschot van Saelemaekers. 

Doku zorgt voor het gevaar

Na de pauze ging het allemaal plots heel vlot bij de Belgen, bijna al het gevaar kwam vanop de linkerflank via Doku. Ook bij de 2-1 én bij de 3-1. In de 52e minuut kwam de bal via een actie van Doku bij Saelemaekers, die behield het overzicht en legde af op Onana die het leer perfect in de hoek mikte.

De Ketelaere scoorde de 3-1 vanop de stip na een VAR interventie. Na het schot van Doku was de kopbal van Meunier nog met de arm geraakt door een Amerikaanse verdediger. Opdracht volbracht voor de basiself en op het uur werd een handvol wissels doorgevoerd.

Lukebakio kende een trefzekere invalbeurt. Hij maakte er met een heerlijke plaatsbal al snel 4-1 van en 8 minuten voor tijd twijfelde hij niet toen Berhalter de bal slecht wegwerkte: 5-1. Nathan De Cat haalde intussen nog een kopbal voor de lijn weg en voorkwam zo een tweede Amerikaanse treffer. Die 5-2 kwam er toch nog in het slot na een foute pass van Tielemans.

De eerste oefenwedstrijd in een WK-stadion was een succes, vooral dan toch de laatste 50 minuten. We onthouden dat de Belgen heel wat kansen en doelpunten bij elkaar voetbalden, maar dat het defensief bij momenten beter moet.

Opstellingen

Verenigde Staten Verenigde Staten
Turner Matt 90' 6.0 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Weah Timothy 64' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Tillman Malik 71' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Tessmann Tanner 64' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Robinson Antonee A 64' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/32 (56.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Ream Tim 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 73/78 (93.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Pulisic Christian 71' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
McKenzie Mark 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 61/65 (93.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
McKennie Weston 70' 6.3 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/22 (54.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
Johnny 45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
Balogun Folarin 71' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
Bank
Trusty Auston 0'  
Roldan Cristian 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
Reyna Giovanni 20' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
Pepi Ricardo A 19' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Aaronson Brenden 0'  
Berhalter Sebastian 26' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
Freeman Alex 26' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Arfsten Max 26' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Scally Joe 19' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Morris Aidan 6'  
Freese Matt 0'  
Brady Chris 0'  
Schulte Patrick 0'  
 

België België
Lammens Senne 90' 6.7 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/15 (46.7%)
Saelemaekers Alexis A 62' 8.19 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 5/5 (100%)
Raskin Nicolas 70' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 32/35 (91.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
Onana Amadou 70' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meunier Thomas A 70' 8.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Sleutelpasses: 2
Mechele Brandon 62' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 32/33 (97%)
Doku Jérémy 70' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
De Ketelaere Charles 62' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
De Cuyper Maxim 61' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
De Bruyne Kevin 70' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Debast Zeno 62' 8.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/28 (96.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Bank
Theate Arthur 28' -
Witsel Axel 20' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Tielemans Youri 20' 5.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
Openda Lois 28' 5.6 -
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Vandevoordt Maarten 0'  
Sels Matz 0'  
Lukebakio Dodi ⚽ ⚽ 28' 9.0 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
De Winter Koni 28' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Seys Joaquin 29' 6.7 -
Stassin Lucas 0'  
Ngoy Nathan 28' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
Castagne Timothy 20' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
De Cat Nathan 20' 6.1 8
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Godts Mika 20' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Herbeleef Verenigde Staten - België

Vooraf

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

07:30

De Rode Duivels beginnen zaterdag in Atlanta aan hun Amerikaanse tweeluik met een oefenmatch tegen de Verenigde Staten. In een goed gevuld Mercedes-Benz Stadium wacht metee...

