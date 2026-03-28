Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de Verenigde Staten vlot gewonnen tegen USA. Het werd een wedstrijd met twee gezichten: een moeilijke eerste helft waarin België op achterstand kwam en een sterke tweede helft met enkele mooie doelpunten. Na 90 minuten stond 5-2 op het scorebord.

Rudi Garcia had aangegeven dat zowat alle spelers tijdens de twee oefenwedstrijden in actie zouden komen. Voor de partij tegen USA mocht Lammens plaatsnemen onder de lat, Mechele en Debast vormden het centrale duo achterin, geflankeerd door Meunier en De Cuyper. De Bruyne verscheen aan de aftrap, De Ketelaere mocht zich voorin bewijzen door de afwezigheid van Lukaku.

Nog voor de aftrap kregen we in het stadion op z'n Amerikaans een spektakel voorgeschoteld: een lichtshow, indrukwekkende schermen, vuurwerk, het Amerikaans volkslied werd live op gitaar gespeeld.

Garcia had in de aanloop gezegd dat België dominant wilde voetballen, maar dat bleek in de openingsfase niet zo eenvoudig. In de 2e minuut kon De Ketelaere in de box net niet bij de bal en Saelemaekers mikte een schot over. Voor echt gevaar konden de Belgen aanvankelijk niet zorgen.

Rode Duivels zijn defensief kwetsbaar

De beste mogelijkheden waren voor de thuisploeg, tot twee keer toe hield Lammens België overeind. Eerst op een knal van Robinson en later redde hij de poging van McKennie van dichtbij. Maar hoe kon de Amerikaan helemaal alleen aan de tweede paal staan en rustig uithalen?

Na 38 minuten stond de verdiende voorsprong voor Amerika wel op het scorebord na hoekschop. Onana ging onder de bal door, McKennie dook voor Raskin op die dat te makkelijk liet gebeuren. Dit keer kon Lammens geen redding brengen. Kort daarvoor had De Ketelaere de netten doen trillen, maar die goal werd afgekeurd wegens handspel.





Debast scoort heerlijke gelijkmaker

De Rode Duivels reageerden met twee prima pogingen van De Bruyne, maar het was Debast die de gelijkmaker op slag van rust scoorde met een streep perfect in de hoek vanop zo'n 20 meter. Doelman Turner moest daarna nog attent reageren op een vluchtschot van Saelemaekers.

Doku zorgt voor het gevaar

Na de pauze ging het allemaal plots heel vlot bij de Belgen, bijna al het gevaar kwam vanop de linkerflank via Doku. Ook bij de 2-1 én bij de 3-1. In de 52e minuut kwam de bal via een actie van Doku bij Saelemaekers, die behield het overzicht en legde af op Onana die het leer perfect in de hoek mikte.

De Ketelaere scoorde de 3-1 vanop de stip na een VAR interventie. Na het schot van Doku was de kopbal van Meunier nog met de arm geraakt door een Amerikaanse verdediger. Opdracht volbracht voor de basiself en op het uur werd een handvol wissels doorgevoerd.

Lukebakio kende een trefzekere invalbeurt. Hij maakte er met een heerlijke plaatsbal al snel 4-1 van en 8 minuten voor tijd twijfelde hij niet toen Berhalter de bal slecht wegwerkte: 5-1. Nathan De Cat haalde intussen nog een kopbal voor de lijn weg en voorkwam zo een tweede Amerikaanse treffer. Die 5-2 kwam er toch nog in het slot na een foute pass van Tielemans.

De eerste oefenwedstrijd in een WK-stadion was een succes, vooral dan toch de laatste 50 minuten. We onthouden dat de Belgen heel wat kansen en doelpunten bij elkaar voetbalden, maar dat het defensief bij momenten beter moet.