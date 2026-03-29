Garcia glundert na 5 goals: "Als Lukaku er niet bij is, scoren anderen"

Voor de wedstrijd tegen USA werden er heel wat vragen gesteld over hoe de Rode Duivels het moesten aanpakken zonder Romelu Lukaku. België scoorde liefst 5 keer zonder zijn topschutter en dat stemt coach Rudi Garcia bijzonder tevreden, hoorden we hem tijdens zijn persbabbel vertellen.

De bondscoach gaf volmondig toe dat het wedstrijdbegin niet was waar hij op had gehoopt. "We zijn slecht aan de wedstrijd begonnen, USA was veel agressiever dan wij. We verloren te veel ballen omdat we te snel diep wilden voetballen."

Blij dat de gelijkmaker snel kwam

"We wisten hoe we verdedigend moesten voetballen, maar dat deden we de eerste 20 minuten niet, we moesten niet zo hoog proberen spelen. België kwam op achterstand, op dat moment een verdiende voorsprong voor USA, maar heel snel scoorde Debast de gelijkmaker. "Ik ben tevreden dat we nog voor de rust konden reageren."

Garcia zwaaide met lof naar zijn offensieve spelers. "Ik heb genoten van De Ketelaere. Hij is een intelligente speler en scoorde een penalty. Openda is goed ingevallen en Lukebakio was heel efficiënt. Jeremy Doku heeft sinds mijn komst 5 goals gescoord op 9 wedstrijden en daarvoor 2 op 30 matchen."

Liever veel scorende spelers dan één speler die veel scoort

"Ik heb liever veel spelers die scoren dan één speler die veel scoort. Iedereen beseft nu dat het goed is dat Romelu erbij is omdat hij veel scoort, maar als hij er niet bij is maken andere spelers de doelpunten ook."

"Ik hou ervan om met mijn ploegen altijd aanvallend voetbal te brengen. Tegen USA hebben we 21 keer op doel geschoten, waarvan 10 keer binne het kader. Dat is bijna 50% en het leidde tot 5 doelpunten."



"We hebben de kwaliteit in het team om de bal te controleren en om doelpunten te scoren. We zullen nog goals incasseren, maar zolang we één goal meer maken dan de tegenstander, is het ok."