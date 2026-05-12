Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 4 reacties
Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2888

Terwijl de sportieve en financiële onzekerheid rond Antwerp blijft toenemen, kiest hoofdsponsor Heylen Vastgoed opvallend genoeg voor stabiliteit. Het vastgoedbedrijf verlengt zijn samenwerking met de Great Old namelijk tot 2031 en blijft zo minstens twintig jaar verbonden aan de club.

Dat nieuws mag gerust een stevige opsteker genoemd worden voor Antwerp. De club beleeft een moeilijk seizoen, terwijl ook naast het veld heel wat vragen leven. Voorzitter Paul Gheysens houdt de vinger momenteel op de knip en extra investeringen lijken niet meteen aan de orde. Daardoor wordt achter de schermen gekeken naar bijkomende investeerders of zelfs een mogelijke overnemer.

De club is in al die jaren sterk gegroeid

Toch schrikt die situatie Heylen Vastgoed niet af. CEO Johan Heylen, al jarenlang een trouwe supporter van Antwerp, benadrukt dat hij het project blijft geloven. “Toen wij in 2011 ons eerste contract afsloten, zaten we nog in de containers voor het stadion”, blikt hij terug in HLN. “In de ene ruimte had een speler ruzie met een makelaar over een commissie, terwijl wij in de andere kamer een sponsordeal aan het bespreken waren. Er was zelfs geen warm water in de kleedkamers.”

Het toont vooral hoe groot de weg is die Antwerp de voorbije vijftien jaar heeft afgelegd. Heylen Vastgoed begon destijds met een reclamebord van zeven meter op tribune 1, maar groeide ondertussen uit tot hoofdsponsor van de club. Het bedrijf prijkt al jaren prominent op het shirt van Antwerp en blijft dat dus ook de komende jaren doen.

Succesverhaal voor Heylen Vastgoed

Volgens Johan Heylen werpt die samenwerking bovendien duidelijk haar vruchten af. “Wij zien een positief verband tussen onze zichtbaarheid via Antwerp en onze omzet in de regio”, klinkt het. Hij verwijst daarbij onder meer naar het kampioenenjaar van Antwerp. “Na die legendarische goal van Toby Alderweireld zagen wij een enorme stijging in websitebezoekers en aanvragen.”

Heylen Vastgoed investeert overigens niet alleen in Antwerp. Ook OH Leuven en de Antwerp Giants behoren tot de partners van het bedrijf. Daarnaast is wielrenner Wout van Aert minderheidsaandeelhouder én uithangbord van de onderneming. “Na zijn zege in Parijs-Roubaix deelde hij een promotievideo van ons en die cijfers gingen compleet door het dak”, aldus Heylen met een glimlach.

Dat hij Antwerp trouw blijft, heeft ook een emotionele reden. “Ik heb de verplaatsingen naar Boussu-Dour meegemaakt in tweede klasse en de periodes waarin er amper 4.000 supporters op de Bosuil zaten. Dan relativeer je de huidige onzekerheid wel wat.”

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp

Meer nieuws

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

10:00
Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

09:00
6
Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

08:00
Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

08:30
Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

07:40
Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

07:00
Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

23:58
77
Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

23:30
Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

22:30
4
'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

21:15
Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

22:00
1
🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

21:40
12
Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

20:50
Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

20:30
7
Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

20:10
5
De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend

De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend

19:20
Vergeten door Rudi Garcia, niet door ons: "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb voor de Rode Duivels" Interview

Vergeten door Rudi Garcia, niet door ons: "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb voor de Rode Duivels"

18:30
Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

19:40
1
Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij

Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij

18:00
Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

19:00
Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

17:30
2
Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"

Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"

17:00
6
België of Spanje, Lille of een Engelse grootmacht? Deze Belg gaat een heel drukke zomer tegemoet

België of Spanje, Lille of een Engelse grootmacht? Deze Belg gaat een heel drukke zomer tegemoet

16:30
Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)

Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)

15:51
29
Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws

Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws

15:30
1
Transferexpert Fabrizio Romano komt met verrassend nieuws over Real Madrid en José Mourinho

Transferexpert Fabrizio Romano komt met verrassend nieuws over Real Madrid en José Mourinho

15:00
Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

13:00
136
Lierse heeft zijn nieuwe trainer te pakken

Lierse heeft zijn nieuwe trainer te pakken

14:40
2
Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit

Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit

14:30
1
Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

14:00
6
Doelman maakt debuut in JPL en mag dromen van meer nu collega op vertrekken staat

Doelman maakt debuut in JPL en mag dromen van meer nu collega op vertrekken staat

13:30
1
Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent

Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent

12:40
8
Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd

Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd

12:20
1
Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

12:00
6
Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

11:40
3
'Kogel door de kerk: Cercle Brugge krijgt geen goed nieuws te horen'

'Kogel door de kerk: Cercle Brugge krijgt geen goed nieuws te horen'

11:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem" Blackadder Blackadder over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop JaKu JaKu over Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat" Alex Del Piero Alex Del Piero over Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK Don Bozhinov Don Bozhinov over Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen Don Bozhinov Don Bozhinov over Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is wilmabar123 wilmabar123 over 🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op Standard 2.0 Standard 2.0 over Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist" aangespoelde aangespoelde over Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved