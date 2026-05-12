Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

Terwijl de sportieve en financiële onzekerheid rond Antwerp blijft toenemen, kiest hoofdsponsor Heylen Vastgoed opvallend genoeg voor stabiliteit. Het vastgoedbedrijf verlengt zijn samenwerking met de Great Old namelijk tot 2031 en blijft zo minstens twintig jaar verbonden aan de club.

Dat nieuws mag gerust een stevige opsteker genoemd worden voor Antwerp. De club beleeft een moeilijk seizoen, terwijl ook naast het veld heel wat vragen leven. Voorzitter Paul Gheysens houdt de vinger momenteel op de knip en extra investeringen lijken niet meteen aan de orde. Daardoor wordt achter de schermen gekeken naar bijkomende investeerders of zelfs een mogelijke overnemer.

De club is in al die jaren sterk gegroeid

Toch schrikt die situatie Heylen Vastgoed niet af. CEO Johan Heylen, al jarenlang een trouwe supporter van Antwerp, benadrukt dat hij het project blijft geloven. “Toen wij in 2011 ons eerste contract afsloten, zaten we nog in de containers voor het stadion”, blikt hij terug in HLN. “In de ene ruimte had een speler ruzie met een makelaar over een commissie, terwijl wij in de andere kamer een sponsordeal aan het bespreken waren. Er was zelfs geen warm water in de kleedkamers.”

Het toont vooral hoe groot de weg is die Antwerp de voorbije vijftien jaar heeft afgelegd. Heylen Vastgoed begon destijds met een reclamebord van zeven meter op tribune 1, maar groeide ondertussen uit tot hoofdsponsor van de club. Het bedrijf prijkt al jaren prominent op het shirt van Antwerp en blijft dat dus ook de komende jaren doen.

Succesverhaal voor Heylen Vastgoed

Volgens Johan Heylen werpt die samenwerking bovendien duidelijk haar vruchten af. “Wij zien een positief verband tussen onze zichtbaarheid via Antwerp en onze omzet in de regio”, klinkt het. Hij verwijst daarbij onder meer naar het kampioenenjaar van Antwerp. “Na die legendarische goal van Toby Alderweireld zagen wij een enorme stijging in websitebezoekers en aanvragen.”

Heylen Vastgoed investeert overigens niet alleen in Antwerp. Ook OH Leuven en de Antwerp Giants behoren tot de partners van het bedrijf. Daarnaast is wielrenner Wout van Aert minderheidsaandeelhouder én uithangbord van de onderneming. “Na zijn zege in Parijs-Roubaix deelde hij een promotievideo van ons en die cijfers gingen compleet door het dak”, aldus Heylen met een glimlach.





Dat hij Antwerp trouw blijft, heeft ook een emotionele reden. “Ik heb de verplaatsingen naar Boussu-Dour meegemaakt in tweede klasse en de periodes waarin er amper 4.000 supporters op de Bosuil zaten. Dan relativeer je de huidige onzekerheid wel wat.”