Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
📷 Prachtige nieuwe tattoo voor Killian Sardella
Killian Sardella heeft een opvallende nieuwe full sleeve tattoo gezet. Dat gebeurde in vijf intense sessies bij Tattoo Club Brussels Dilbeek. De studio plaatste de beelden online op Instagram, enkele dagen voor de bekerfinale.

Killian Sardella heeft een indrukwekkende tattoo gezet: een volledige armtattoo, ook wel full sleeve genoemd. Het ontwerp werd niet in één sessie gezet, maar in een intens traject van vijf sessies verspreid over amper tien dagen.

Dat vraagt niet alleen artistieke precisie, maar ook een flinke dosis doorzettingsvermogen van de speler zelf. De tattoo maakt meteen indruk op fans en volgers.

De tattoo werd gezet bij Tattoo Club Brussels Dilbeek, een studio die bekendstaat om grote, gedetailleerde projecten bij topsporters en artiesten. Achter de zaak staat tattoo-artiest Tim De Pril, die regelmatig internationale artiesten en atleten over de vloer krijgt.

Op Instagram deelde de studio een enthousiaste boodschap: “FULL SLEEVE for KILLIAN SARDELLA!” en “il faut le faire: Killian you are a warrior!”. De post eindigt met een sportieve wens: dat hij met zijn nieuwe arm misschien zelfs de beker kan opheffen.

Verschillende spelers uit de Jupiler Pro League kiezen voor opvallende sleeves, tribale ontwerpen of persoonlijke symbolen die hun carrière of familie weerspiegelen. Ook internationaal zijn profvoetballers zoals Neymar en Zlatan Ibrahimović bekende voorbeelden van spelers met uitgesproken lichaamskunst.

Zeno Debast en Mario Stroeykens passeerden al in Dilbeek voor een tattoo. De studio staat echter niet alleen open voor topvoetballers. Veel supporters lieten er ook een tattoo zetten, met bijvoorbeeld Romelu Lukaku of zelfs Frank Boeckx die wordt afgebeeld.

