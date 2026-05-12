RSC Anderlecht is en blijft vergane glorie: "Zou niet weten wie in dat elftal zou passen"

RSC Anderlecht worstelt al jaren met zijn identiteit. Ook Johan Boskamp ziet niet veel meer overblijven van het paars-wit dat in het verleden een hele reeks landstitels verzamelde en ook in Europa een naam als een klok was.

Zware nederlaag tegen Union SG

De laatste match van Anderlecht in de Champions’ Play-offs tegen Union SG maakte opnieuw veel los. De ploeg werd volledig overklast en ontsnapte volgens Johan Boskamp aan een afstraffing. “Het had 0-7 kunnen zijn”, klonk het scherp in Het Belang van Limburg.

Vooral defensief stond het team onder zware druk en ook het middenveld werd compleet voorbijgelopen. Veel goeds betekende dat niet voor de bekerfinale van donderdag. De ploeg blijft zoeken naar stabiliteit en sterke prestaties op het hoogste niveau.

Johan Boskamp, die in het verleden drie keer kampioen werd met Anderlecht, kijkt met verbazing naar de huidige situatie. In De Zondag spaarde hij de kritiek niet. “Hoe ze verdedigden bij die tegengoals, dat kan toch niet?”, klonk het. Hij benadrukte dat het huidige team niet meer te vergelijken valt met het elftal uit zijn tijd.

Grootheden van vroeger

Boskamp haalde ook nostalgisch herinneringen op aan het Anderlecht van vroeger. “In doel had ik Filip De Wilde en Geert De Vlieger. Achterin stond iemand als Philippe Albert. En verder: Luc Nilis, Marc Degryse, John Bosman, Bruno Versavel. Allemaal internationals.”

Volgens hem is het onmogelijk om vandaag spelers te vinden die in dat elftal zouden passen. “Ik zou niet weten welke speler van het huidige Anderlecht in dat team zou passen.”



Sibierski moet heropbouw leiden

Met de aanstelling van Antoine Sibierski wil Anderlecht een nieuwe richting inslaan. Hij wordt de achtste sportieve leider in negen jaar en krijgt de taak om sportieve stabiliteit te brengen.

“Hij moet met beperkte middelen een ploeg bouwen die Anderlecht opnieuw Anderlecht kan maken”, klinkt het. Boskamp vraagt zich vooral af of hij over het juiste netwerk en budget beschikt om die opdracht tot een goed einde te brengen.

Gloriedagen liggen ver achter hen

De hoogdagen van Anderlecht liggen intussen al jaren achter de club. Europese campagnes en nationale titels bepaalden ooit het beeld, maar die tijden lijken steeds verder weg. De laatste landstitel pakte het in het seizoen 2016-2017 onder René Weiler. Bekerwinst gaat terug tot 2008, met Ariel Jacobs als trainer.