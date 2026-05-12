RSC Anderlecht is en blijft vergane glorie: "Zou niet weten wie in dat elftal zou passen"

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
RSC Anderlecht is en blijft vergane glorie: "Zou niet weten wie in dat elftal zou passen"

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

RSC Anderlecht worstelt al jaren met zijn identiteit. Ook Johan Boskamp ziet niet veel meer overblijven van het paars-wit dat in het verleden een hele reeks landstitels verzamelde en ook in Europa een naam als een klok was.

Zware nederlaag tegen Union SG

De laatste match van Anderlecht in de Champions’ Play-offs tegen Union SG maakte opnieuw veel los. De ploeg werd volledig overklast en ontsnapte volgens Johan Boskamp aan een afstraffing. “Het had 0-7 kunnen zijn”, klonk het scherp in Het Belang van Limburg.

Vooral defensief stond het team onder zware druk en ook het middenveld werd compleet voorbijgelopen. Veel goeds betekende dat niet voor de bekerfinale van donderdag. De ploeg blijft zoeken naar stabiliteit en sterke prestaties op het hoogste niveau.

Johan Boskamp, die in het verleden drie keer kampioen werd met Anderlecht, kijkt met verbazing naar de huidige situatie. In De Zondag spaarde hij de kritiek niet. “Hoe ze verdedigden bij die tegengoals, dat kan toch niet?”, klonk het. Hij benadrukte dat het huidige team niet meer te vergelijken valt met het elftal uit zijn tijd.

Grootheden van vroeger

Boskamp haalde ook nostalgisch herinneringen op aan het Anderlecht van vroeger. “In doel had ik Filip De Wilde en Geert De Vlieger. Achterin stond iemand als Philippe Albert. En verder: Luc Nilis, Marc Degryse, John Bosman, Bruno Versavel. Allemaal internationals.”

Volgens hem is het onmogelijk om vandaag spelers te vinden die in dat elftal zouden passen. “Ik zou niet weten welke speler van het huidige Anderlecht in dat team zou passen.”

Lees ook... "Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

Sibierski moet heropbouw leiden

Met de aanstelling van Antoine Sibierski wil Anderlecht een nieuwe richting inslaan. Hij wordt de achtste sportieve leider in negen jaar en krijgt de taak om sportieve stabiliteit te brengen.

“Hij moet met beperkte middelen een ploeg bouwen die Anderlecht opnieuw Anderlecht kan maken”, klinkt het. Boskamp vraagt zich vooral af of hij over het juiste netwerk en budget beschikt om die opdracht tot een goed einde te brengen.

Gloriedagen liggen ver achter hen

De hoogdagen van Anderlecht liggen intussen al jaren achter de club. Europese campagnes en nationale titels bepaalden ooit het beeld, maar die tijden lijken steeds verder weg. De laatste landstitel pakte het in het seizoen 2016-2017 onder René Weiler. Bekerwinst gaat terug tot 2008, met Ariel Jacobs als trainer.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG
Johan Boskamp

Meer nieuws

📷 Prachtige nieuwe tattoo voor Killian Sardella

📷 Prachtige nieuwe tattoo voor Killian Sardella

23:00
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over 'Colin Janet'

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over 'Colin Janet'

20:30
Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect Analyse

Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect

18:40
"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

13:30
📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

21:29
6
Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

18:20
'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

19:40
5
Borkelmans komt met harde woorden: "Alderweireld deelt mijn twijfel"

Borkelmans komt met harde woorden: "Alderweireld deelt mijn twijfel"

22:00
1
Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

12:00
Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

17:53
📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

21:00
Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

21:15
Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot" Interview

Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot"

20:40
1
Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG Analyse

Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG

17:00
Lille vraagt deze stevige transfersom voor Fernandez-Pardo

Lille vraagt deze stevige transfersom voor Fernandez-Pardo

20:00
'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

19:00
1
De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

19:20
Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

18:28
KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

14:20
24
Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

17:40
Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

12:20
12
"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt De derde helft

"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt

17:20
Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

16:30
WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

16:00
Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

15:30
18
Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

14:00
2
Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

15:00
2
Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" Interview

Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn"

14:40
7
Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

10:00
4
Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

11:00
5
Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

13:00
2
'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

12:40
4
Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

07:40
Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

11:30
37
Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

12:10
Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

11:15
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Ratko Svilar Ratko Svilar over KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht Vital Verheyen Vital Verheyen over Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden Vital Verheyen Vital Verheyen over Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen petorian petorian over Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu" JaKu JaKu over 'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits' Vital Verheyen Vital Verheyen over Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs Vital Verheyen Vital Verheyen over Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop FCBalto FCBalto over RSC Anderlecht is en blijft vergane glorie: "Zou niet weten wie in dat elftal zou passen" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Borkelmans komt met harde woorden: "Alderweireld deelt mijn twijfel" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved