Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De jeugddroom van Francis Amuzu lag binnen handbereik: de ex-Anderlecht-speler was door Carlos Queiroz opgeroepen voor de voorbereiding op het WK. Maar zijn club weigert hem te laten aansluiten bij de selectie.

Op zijn 26e heeft Francis Amuzu het idee om door te breken bij de Rode Duivels al jaren geleden laten varen en hij maakte geen geheim van zijn droom: Ghanees international worden. Zijn prestaties bij Grêmio Porto Alegre en de komst van een nieuwe bondscoach in april maakten het uiteindelijk mogelijk om die droom waar te maken.

Carlos Queiroz heeft Amuzu inderdaad opgenomen in zijn eerste selectie, die op 23 mei een oefenwedstrijd speelt tegen Mexico. Het gaat om een hybride selectie, zonder heel wat sterkhouders die nog met hun club bezig zijn, met daarin ook de speler van La Louvière Majeed Ashimeru en Zulte Waregem-speler Joseph Opoku.

Helaas voor Francis Amuzu dreigt die droom in het water te vallen. Volgens informatie van Het Nieuwsblad zou Grêmio namelijk weigeren om zijn speler naar de Ghanese nationale ploeg te laten vertrekken. De pre-WK-stage vindt plaats op data die niet door de FIFA erkend zijn: clubs zijn dus niet verplicht hun spelers te laten gaan.

De gevolgen zouden zwaar zijn voor  Ciske: deze stage was waarschijnlijk zijn enige kans om zich te tonen met het oog op de definitieve selectie van Carlos Queiroz. Volgens onze Nederlandstalige collega's zou Amuzu erg aangeslagen zijn door die beslissing van Grêmio, dat hij tevergeefs probeerde te overtuigen.


Geboren in Accra kwam Francis Amuzu op jonge leeftijd naar België en sloot hij vanaf de U19 aan bij de Belgische jeugdploegen. Hij heeft 14 caps bij de Belgische beloften en zat meermaals in de voorselectie van Roberto Martinez, onder meer in een ruime voorselectie voor het WK 2022. Maar gaandeweg werd duidelijk dat de ex-Anderlecht-speler zijn kans bij de Rode Duivels niet zou krijgen.

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

