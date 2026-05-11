Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op
Dé man van het afgelopen voetbalweekend is misschien wel Colin Coosemans. De manier waarop hij in de tweede helft de boel opnaaide tegen KAA Gent was werkelijk ongezien. En daar viel toch wel wat over te vertellen achteraf.

Colin Coosemans zorgde zondag tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht voor heel wat commotie. De aanvoerder van RSCA provoceerde, haalde meermaals uit en wist zo ook de toorn van de supporters op zich te krijgen.

"Anderlecht heeft een kleedkamer vol toffe gasten. Maar dat was misschien net een van onze problemen: zonder sterke persoonlijkheden heb je soms een te brave groep", gaf Edward Still eerder al aan in La Dernière Heure daarover.

Colin Coosemans: nieuwe beelden duiken op, absolute waanzin

Ook Peter Vandenbempt was bij kritisch bij Sporza: "Was Coosemans door een hoornaar gestoken?", vroeg die zich af. En zelfs scheisdrechtersbaas Jonathan Lardot was zeer kritisch in zijn bewoordingen voor de doelman van Anderlecht.

"Dit had niets meer met voetbal te maken", maakte hij zich druk. En het is volgens hem ook slecht voor het imago van het Belgisch voetbal. Ondertussen zijn er bovendien nog eens extra beelden uitgelekt over het gedrag van Coosemans.

Zelfs de reclameborden moesten er aan geloven in de wedstrijd tussen KAA Gent en RSC Anderlecht

En die laten eigenlijk heel weinig aan het toeval over. Zo ging Coosemans op een bepaald moment opzichtig zelf met zijn hoofd richting Kadri - technisch gezien een kopstoot op enkelhoogte, iets waar de VAR misschien wel voor het kunnen tussenkomen.

Lees ook... Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

@dazn_be 💢 | Colin Coosemans didn’t exactly make any friends today in Ghent! 😬👯 #GNTAND #JPL #Coosemans #Gent ♬ son original - DAZN Belgium 🇧🇪

Het deed was denken aan Glenn Verbauwhede tijdens zijn periode in Zuid-Afrika en ook de fans gingen helemaal uit hun plaat over de zaak. Op de nieuwe beelden is te merken dat bij het groeten van de eigen supporters in de hoek van de Planet Group Arena ook een reclamepaneel er moest aan geloven.

Daarna ging hij ook nog eens de supporters van KAA Gent uitdagen, om vervolgens - net als Proto - verhaal te halen bij de fans die iets naar hem gooiden. Een ongeziene situatie, en heel pijnlijk voor het Belgisch voetbal.

