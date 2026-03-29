Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert

Jeremy Doku toonde zich zaterdag een ware gesel voor de Amerikaanse defensie. Rudi Garcia is maar wat blij dat hij een speler als Doku in zijn team heeft. De bondscoach haalt ook fijntjes één statistiek aan.

"Elke speler is belangrijk, maar Jeremy Doku is de persoon die de openingen maakt. Je doet dit ofwel als team door de verdediging uit te spelen ofwel individueel één op één. Ook bij USA hebben ze snelle spelers en die brachten ons in de eerste 20 minuten in de problemen", aldus Rudi Garcia.

"Hopelijk zetten ze 2 spelers op Doku"

"Ik hoop dat andere landen twee spelers op Doku zullen zetten. Dan komt er meer ruimte voor andere spelers. Ik heb die situatie meegemaakt met Chvitsja Kvaratschelia bij Napoli, waar ze soms 3 spelers op hem zetten."

Indien dat gebeurt, is het belangrijk dat Doku het overzicht goed behoudt. "Het is aan Doku om dan de intelligentie te hebben om de spelers te bevrijden en de vrije man te vinden."

Tegen Doku spelen een goede leerschool voor USA

Bondscoach Pochettino haalde net dat aan wat Garcia vertelt. "Het was goed zoals Tim op Doku verdedigde, maar de middenvelders moeten bijspringen en helpen. Deze duels tegen Doku zijn een goede leerschool voor ons want dit moeten we leren tegen het WK."

Lees ook... Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter›

Intussen mag het wel duidelijk zijn dat Garcia maar wat blij is met zijn pijlsnelle flankspeler. "Jeremy Doku heeft sinds mijn komst 5 goals gescoord op 9 wedstrijden en daarvoor 2 op 30 matchen."