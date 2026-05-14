Steven Defour wil ex-speler Gent, Mechelen en Standard met Rode Duivels op WK

Aan de vooravond van de selectie van Rudi Garcia voor het WK doet iedereen zijn voorspelling. Steven Defour zou graag zien dat Hugo Cuypers voor een verrassing zorgt. De ex-speler van KV Mechelen, Gent en Standard maakt week in, week uit indruk.

Tot op het laatste moment heeft Hugo Cuypers alles gegeven voor een plaats op het WK. Op de vooravond van de definitieve lijst die Rudi Garcia bekendmaakt, scoorde de Luikenaar opnieuw en deed zo de gemiste strafschop van een ploegmaat vergeten.

Hugo Cuypers continues his scoring streak to push @ChicagoFire into the lead! pic.twitter.com/zuxyNBQnF8 — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

De ex-spits van AA Gent scoorde in elk van de negen MLS-wedstrijden die hij dit seizoen speelde (12 goals in totaal). Moet zijn fenomenale vorm voor hem op het juiste moment de deur naar de Rode Duivels openen? Dat vindt alvast Steven Defour, die hem zou selecteren ten koste van een andere Luikenaar, Loïs Openda.

Hugo Cuypers kent de Amerikaanse velden... en de weg naar doel

"Romelu Lukaku zal dit seizoen maar 70 minuten hebben gespeeld (64 om precies te zijn, nvdr), we hebben iemand nodig om hem te vervangen, iemand die er 100% staat. Als je met twee centrumspitsen die amper gespeeld hebben naar daar trekt, wordt het ingewikkeld", klinkt het in de studio van RTL.



De ex-trainer van KV Mechelen vindt dat Cuypers echt een troef in handen heeft: "Ik ken Hugo, fysiek zal hij op 200% zitten, mentaal zal hij klaar zijn. Hij zal een enorme klus klaren. Ik zou hem meenemen in plaats van Romeo Vermant of Lucas Stassin." Zal Rudi Garcia er ook zo over denken?