Reactie Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match"

Johan Walckiers vanuit het Koning Boudewijnstadion
De nederlaag in de bekerfinale tegen Union is hard aangekomen en heeft duidelijk sporen nagelaten bij Anderlecht. Vooral Adriano Bertaccini spaarde zijn ploeg en staf niet na afloop van de verloren Brusselse derby. 

De aanvaller, die verrassend op de bank begon ondanks zijn sterke match tegen AA Gent, haalde stevig uit naar de manier waarop Anderlecht de finale aanpakte. Bertaccini stak meteen van wal met een harde analyse van de wedstrijd. 

Alleen maar lange ballen

Volgens hem had Union de bekerwinst volledig verdiend. “Over de hele wedstrijd denk ik dat Union deze wedstrijd wel verdient. We hebben niet veel gecreëerd tijdens die 120 minuten”, klonk het scherp. Vooral de speelwijze van paars-wit stoorde hem zichtbaar. “We hebben alleen lange ballen gevoetbald. Op Burgess en Sykes. Op een gegeven moment moet je ook proberen voetbal te spelen.”

De aanvaller gaf wel toe dat hij begrijpt waarom Anderlecht voor die aanpak koos, maar vond tegelijk dat zijn ploeg te weinig alternatieven zocht. “Wanneer we achteraan staan, proberen we altijd lange ballen te spelen. Maar soms moet je je verantwoordelijkheden nemen. Je moet durven voetballen. Lyon doet dat vandaag ook. Wij deden dat niet.”

Daarmee verwees Bertaccini impliciet naar het gebrek aan lef bij Anderlecht in de finale. Volgens hem slaagde Union er daardoor zonder grote problemen in om het spel van paars-wit te neutraliseren. Vooral het feit dat Anderlecht nauwelijks oplossingen vond tussen de lijnen, zat hem hoog. “Het was niet duidelijk hoe we moesten spelen. Je had geen oplossingen.”

Opstelling pas een uur voor de match

Opvallend genoeg richtte Bertaccini zijn pijlen ook deels op de voorbereiding van de wedstrijd. Zo onthulde hij dat de spelersgroep pas een uur voor de aftrap wist wie zou starten. Dat is bijzonder ongebruikelijk in het topvoetbal en viel duidelijk slecht bij verschillende spelers. “Wat sommige spelers ook niet leuk vinden, is dat we de opstelling pas een uur voor de wedstrijd kennen. Of je titularis bent of vervanger. Zeker in zo’n belangrijke wedstrijd wil je dat vroeger weten om je goed te kunnen voorbereiden.”

Bertaccini gaf toe dat hij zelf verwacht had aan de aftrap te verschijnen na zijn sterke prestatie tegen Gent. “Ik dacht dat ik ging beginnen.” Volgens hem zorgde de late communicatie ook voor frustratie binnen de kern. “Sommige spelers dachten dat ze gingen starten en zaten dan met een lang gezicht. Ik zat daar ook bij.”

Toch wilde hij de nederlaag niet volledig aan die beslissing koppelen. “Ik zeg niet dat het daardoor komt. Maar het kan wel spelen op het gevoel van sommige spelers.” 

De teleurstelling zat na afloop diep bij de aanvaller, die toegaf dat het niet eenvoudig wordt om de knop snel om te draaien. Anderlecht moet zich nu herpakken in de strijd om de vierde plaats en een Europees ticket. “Als we zondag opnieuw met het hoofd zo spelen, dan gaat het niet lukken en gaan we die drie wedstrijden verliezen.”

Bertaccini beseft dan ook dat paars-wit dringend een reactie nodig heeft. “Vandaag en morgen blijft dit in ons hoofd, zeker. Maar als professional moet je snel verder. Het doel blijft die vierde plaats, maar het zal niet gemakkelijk zijn.”

Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale

Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf" Reactie

Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

'Club Brugge overweegt transfer van speler met prijskaartje van 13 tot 14 miljoen euro'

David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

📷 Anderlechtsupporters maken het (te) bont: schrijffout, match stilgelegd en vlag Union in brand gestoken

Meteen controverse in de bekerfinale: doelpunt Burgess terecht afgekeurd? Analisten furieus

Zenuwachtige Coucke spreekt, analisten zeer duidelijk na vele wissels voor bekerfinale

KV Mechelen weet al wat het zal doen met de miljoenen van Van Brederode

"Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd

Sam Kerkhofs stuurde nieuw berichtje naar Jelle Vossen en heeft vurige wens voor hem

Met naam en toenaam: daarom kiest Vrancken beter niet voor buitenlands avontuur

Grijpt De Cat naast WK-selectie? Blessure tijdens bekerfinale doet twijfelen

Steven Defour wil ex-speler Gent, Mechelen en Standard met Rode Duivels op WK

'Na interesse van STVV, Kortrijk en Charleroi: Standard wil aantrekkelijke middenvelder in huis halen'

Het voetbalsprookje in Europa: promovendus meteen kampioen

Lommel bereidt zich voor op barrages: stadion krijgt nodige aanpassingen

Na twee Brugse eindelijk een Brusselse derby om de Beker: hoe raakten Union en Anderlecht in de finale?

Olivier Deschacht héél zeker voor bekerfinale: "Het kan niet mislopen" Interview

Anderlecht stuit naast Hubert op nóg een oudgediende: "Ik heb een geel-blauw hart"

Bekerfinale van groot belang voor Anderlecht én Taravel? Verschueren spreekt duidelijke taal

Romelu Lukaku houdt ook Anderlecht in spanning, Michael Verschueren sprak over de toekomst van de spits

Alle sterren staan in het voordeel van Union SG tegen RSC Anderlecht, maar ... Analyse

LIVE: Union krijgt héél goed nieuws, Anderlecht staat onder bijzonder grote druk in bekerfinale

Ferme opstekers voor Jérémy Taravel: selectie Anderlecht voor clash met Union SG lekt uit

"Enige manier om Bosuil nog eens te laten daveren": analisten zijn het stellig oneens over Hairemans

Terugkeer naar België stapje dichterbij: succescoach mist promotie en wordt meteen ontslagen

Vreselijk nieuws voor een sterkhouder van Standard: einde seizoen en zelfs einde 2026(!)

"Moet absoluut kunnen": analisten zien toptransfer én grote toekomst voor speler Club Brugge

WK-nieuws: Nieuw-Zeeland komt met zijn selectie, Shakira en BTS gaan de show stelen

Hallo Rudi Garcia? Hoe Christian Burgess binnenkort... Rode Duivel zou kunnen worden

Optie voor RSC Anderlecht? Gewezen Club-coach na eerdere 'flirt met paars-wit' ontslagen door zijn club

📷 Beerschot scoort nu al opvallende zomertransfer

Titeldromen: Club Brugge komt met drievoudige opsteker voor clash met Union SG

Nathan Saliba onthult het opmerkelijke verhaal achter zijn rugnummer bij Anderlecht

'Club Brugge heeft opvallende opvolger voor Stankovic nadrukkelijk op het oog'

