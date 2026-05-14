Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match"

De nederlaag in de bekerfinale tegen Union is hard aangekomen en heeft duidelijk sporen nagelaten bij Anderlecht. Vooral Adriano Bertaccini spaarde zijn ploeg en staf niet na afloop van de verloren Brusselse derby.

De aanvaller, die verrassend op de bank begon ondanks zijn sterke match tegen AA Gent, haalde stevig uit naar de manier waarop Anderlecht de finale aanpakte. Bertaccini stak meteen van wal met een harde analyse van de wedstrijd.

Alleen maar lange ballen

Volgens hem had Union de bekerwinst volledig verdiend. “Over de hele wedstrijd denk ik dat Union deze wedstrijd wel verdient. We hebben niet veel gecreëerd tijdens die 120 minuten”, klonk het scherp. Vooral de speelwijze van paars-wit stoorde hem zichtbaar. “We hebben alleen lange ballen gevoetbald. Op Burgess en Sykes. Op een gegeven moment moet je ook proberen voetbal te spelen.”

De aanvaller gaf wel toe dat hij begrijpt waarom Anderlecht voor die aanpak koos, maar vond tegelijk dat zijn ploeg te weinig alternatieven zocht. “Wanneer we achteraan staan, proberen we altijd lange ballen te spelen. Maar soms moet je je verantwoordelijkheden nemen. Je moet durven voetballen. Lyon doet dat vandaag ook. Wij deden dat niet.”

Daarmee verwees Bertaccini impliciet naar het gebrek aan lef bij Anderlecht in de finale. Volgens hem slaagde Union er daardoor zonder grote problemen in om het spel van paars-wit te neutraliseren. Vooral het feit dat Anderlecht nauwelijks oplossingen vond tussen de lijnen, zat hem hoog. “Het was niet duidelijk hoe we moesten spelen. Je had geen oplossingen.”

Opstelling pas een uur voor de match

Opvallend genoeg richtte Bertaccini zijn pijlen ook deels op de voorbereiding van de wedstrijd. Zo onthulde hij dat de spelersgroep pas een uur voor de aftrap wist wie zou starten. Dat is bijzonder ongebruikelijk in het topvoetbal en viel duidelijk slecht bij verschillende spelers. “Wat sommige spelers ook niet leuk vinden, is dat we de opstelling pas een uur voor de wedstrijd kennen. Of je titularis bent of vervanger. Zeker in zo’n belangrijke wedstrijd wil je dat vroeger weten om je goed te kunnen voorbereiden.”



Bertaccini gaf toe dat hij zelf verwacht had aan de aftrap te verschijnen na zijn sterke prestatie tegen Gent. “Ik dacht dat ik ging beginnen.” Volgens hem zorgde de late communicatie ook voor frustratie binnen de kern. “Sommige spelers dachten dat ze gingen starten en zaten dan met een lang gezicht. Ik zat daar ook bij.”

Toch wilde hij de nederlaag niet volledig aan die beslissing koppelen. “Ik zeg niet dat het daardoor komt. Maar het kan wel spelen op het gevoel van sommige spelers.”

De teleurstelling zat na afloop diep bij de aanvaller, die toegaf dat het niet eenvoudig wordt om de knop snel om te draaien. Anderlecht moet zich nu herpakken in de strijd om de vierde plaats en een Europees ticket. “Als we zondag opnieuw met het hoofd zo spelen, dan gaat het niet lukken en gaan we die drie wedstrijden verliezen.”

Bertaccini beseft dan ook dat paars-wit dringend een reactie nodig heeft. “Vandaag en morgen blijft dit in ons hoofd, zeker. Maar als professional moet je snel verder. Het doel blijft die vierde plaats, maar het zal niet gemakkelijk zijn.”