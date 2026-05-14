Aernout Van Lindt
📷 Anderlechtsupporters maken het (te) bont: schrijffout, match stilgelegd en vlag Union in brand gestoken
Union SG en RSC Anderlecht gaven elkaar niet al te veel toe in de Brusselse derby in het Koning Boudewijnstadion. Aan sfeer bovendien geen gebrek, al ging het er bij momenten toch wel een klein beetje over.

Los van de afgekeurde vroege voorsprong van Union SG na een kopbal van Burgess voor buitenspel van MacAllister was er niet al te veel te beleven in de wedstrijd tussen de twee Brusselse clubs. Union SG was de betere voor de pauze, maar zonder veel grote kansen. 

En paars-wit van zijn kant moest bijna een uur wachten op een eerste bal tussen de palen van het doel van Kjell Scherpen. Veelzeggend, om een understatement te gebruiken. Halfweg de tweede helft was het MacAllister die Union SG op voorsprong had gebracht.

Wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Union SG levert vooral vuurwerk op naast het veld

Anderlecht van zijn kant liet niet al te veel zien in de bekerfinale, maar kwam uit het niets wel op gelijke hoogte via Cvetkovic. De supporters van hun kant deden echter wél hun duit in het zakje. Zowel voor de start van de wedstrijd als snel in de tweede helft lieten ze heel wat rookontwikkeling zien middels vuurpijlen en ander pyrotechnisch materiaal.

Daardoor begon de wedstrijd iets te laat én werd de match na de pauze enkele minuten stilgelegd. Een vijftal minuten later kon de wedstrijd wel opnieuw hervat worden, maar het was toch een oponthoud dat Anderlecht andermaal een boete zal opleveren. En de supporters van Anderlecht gingen toch nog eens stevig over de schreef.



Zo hadden ze voor de wedstrijd een aantal sjaals van Union SG weten te stelen, alsook een vlag. Die werden daarna in brand gestoken in het stadion, waardoor de brandweer moest tussenkomen om dat snel te gaan blussen. 

Voor de wedstrijd waren de supporters van Anderlecht wel al met een heerlijke tifo gekomen, al stond daar wel een typfout in: 'Cup Figthers' in plaats van 'Cup Fighters' stond er te lezen. Een zeer woelige namiddag in het Koning Boudewijnstadion.

