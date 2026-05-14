Romelu Lukaku houdt ook Anderlecht in spanning, Michael Verschueren sprak over de toekomst van de spits

De bekerfinale tussen Anderlecht en Union Saint-Gilloise lokt donderdagmiddag een pak bekende gezichten naar het Koning Boudewijnstadion. Maar één naam zorgt al dagenlang voor extra nieuwsgierigheid in en rond paars-wit: Romelu Lukaku.

Alleen weet zelfs Anderlecht voorlopig niet zeker of de topschutter aller tijden van de Rode Duivels effectief in de tribunes zal zitten. Lukaku kreeg van Anderlecht wel degelijk tickets voor de bekerfinale en verblijft sinds woensdag opnieuw in België.

Anderlecht gaf Lukaku kaarten

Toch bleef het binnen de club opvallend stil over een mogelijke aanwezigheid van de spits op Heizel. Achter de schermen klinkt dat zelfs paars-wit niet met zekerheid weet of hij zal opdagen. Dat typeert meteen ook de opmerkelijke situatie rond Lukaku, die de voorbije weken opnieuw nadrukkelijk in het middelpunt van de belangstelling stond.

De spits van SSC Napoli koos er namelijk voor om zijn voorbereiding op het WK in België af te werken. Daarvoor kreeg hij toestemming van Napoli, waar men steeds meer rekening houdt met een zomers vertrek van de aanvaller. De Italiaanse club lijkt klaar om deze zomer te cashen op Lukaku, die nog altijd een stevige marktwaarde vertegenwoordigt en in verschillende competities interesse geniet.

Toch draaide het de voorbije weken niet alleen om sportieve keuzes. Lukaku lag opnieuw onder een vergrootglas na alle commotie rond zijn toekomst, zijn fysieke paraatheid en zijn rol bij de Rode Duivels. In buitenlandse media werd druk gespeculeerd over spanningen met Napoli, terwijl ook zijn afwezigheid op bepaalde publieke momenten voer voor discussie gaf. Daarnaast blijft ook zijn naam telkens terugkeren wanneer het over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht gaat.

Verschueren ziet Lukaku nog niet terugkeren

Dat scenario spreekt uiteraard tot de verbeelding van de supporters. Lukaku blijft ondanks zijn internationale topcarrière sterk verbonden met de club waar het allemaal begon. Zijn passages in Neerpede zorgen telkens voor opwinding en ook nu werd zijn aanwezigheid in België meteen gelinkt aan een mogelijke comeback. Alleen probeert Anderlecht die verwachtingen voorlopig af te remmen.



Voorzitter Michael Verschueren was daar eerder al duidelijk over tegenover onze redactie. “Ik denk niet dat hij deze zomer al terugkeert naar Anderlecht”, klonk het nuchter. Binnen de club beseft men dat een transfer financieel nog altijd bijzonder moeilijk ligt, zelfs al zou Lukaku zelf openstaan voor een terugkeer in de toekomst.

Toch blijft elke beweging van de spits het gesprek van de dag in Brussel. Zeker nu hij opnieuw in België verblijft én Anderlecht net een van zijn belangrijkste wedstrijden van de voorbije jaren speelt. Een bekerfinale tegen Union, een vol Koning Boudewijnstadion en een mogelijk Europees ticket: het zijn precies de momenten waarbij supporters hopen hun voormalige goudhaantje opnieuw dicht bij de club te zien.

Of hij donderdag effectief op de tribune zit om paars-wit richting een eerste bekerwinst sinds 2008 te schreeuwen? Zelfs binnen Anderlecht durfde voorlopig niemand daar zijn hand voor in het vuur steken. Hij heeft immers al een paar keer zijn kat gestuurd, zelfs nadat hij kaarten had gekregen. Het zou alvast een oppepper zijn voor de fans.