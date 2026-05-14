Grote wending voor Rode Duivel Leandro Trossard: Laura Hilven komt met bevestiging na dertien jaar

Leandro Trossard zit in topvorm bij Arsenal en mag zelfs nog dromen van de titel met The Gunners. Op persoonlijk vlak zit hij echter in een mindere periode. Zijn huwelijk is ondertussen compleet voorbij en dat is nu ook bevestigd door zijn (ex-)vrouw.

Toen hij zeven jaar geleden in Engeland tekende, besefte Leandro Trossard al snel dat hij in een andere wereld terechtgekomen was, een wereld waarin tabloids zijn doen en laten van dichtbij zouden volgen. De voorbije weken besteedden The Daily Mail en The Sun dan ook veel aandacht aan een mogelijke breuk tussen de Limburger en zijn echtgenote, Laura Hilven.

Zij had namelijk alle foto's waarop de Rode Duivel te zien was van haar Instagramaccount verwijderd. Op recente foto's droeg ze bovendien haar trouwring niet meer. Meer dan voer voor discussie volgens de Engelse media.

Leandro Trossard is gescheiden

Laura Hilven heeft het nieuws uiteindelijk bevestigd op haar sociale media: "We zijn al een tijd uit elkaar en hebben in die periode de tijd genomen om alles goed te overwegen. Onze beslissing is gebaseerd op wederzijds begrip en de gezamenlijke wil om voor iedereen een gezonde en optimale omgeving te creëren."

Zo gaat er een hoofdstuk van 13 jaar dicht. Het koppel trouwde in juni 2019 en heeft twee zoons: Thiago (9) en Amadeo (3). "We zullen altijd toegewijde ouders blijven voor onze twee prachtige kinderen", besluit Laura Hilven. Een flinke omwenteling in het leven van Leandro Trossard, die zich dus opmaakt om het WK te spelen zonder de vrouw aan zijn zijde die hij sinds zijn 18e koesterde.