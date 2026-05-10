Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

In Engeland is men druk bezig over een mogelijke huwelijksbreuk van Leandro Trossard en zijn vrouw Laura Hilven. Wat begon als geruchten op sociale media, is inmiddels uitgegroeid tot een onderwerp dat zowel fans als media bezighoudt.

Instagramprofiel geleegd

Het meest zichtbare teken van de vermeende relatiecrisis is het volledig verwijderen van alle foto’s waarop Trossard voorkomt op het profiel van Laura Hilven. Dit omvat hun trouwfoto’s uit juni 2019, vakantiekiekjes, date-avonden en zelfs de emotionele verlovingspost uit 2018. Wie haar profiel nu bezoekt, ziet geen enkel spoor meer van hun relatie.

Verdwijnen van symbolische momenten

Niet alleen de foto’s zijn verdwenen; ook eerdere posts met liefdevolle bijschriften zijn volledig gewist. Zo schreef Hilven ooit op hun trouwdag hoe Trossard haar liet geloven in echte liefde. Al deze berichten, die jarenlang online stonden, zijn nu spoorloos verdwenen. Dit versterkt de indruk dat de relatie op een dieptepunt is beland.

Geen ring meer te zien

Een ander opvallend detail is dat Hilven al maanden niet meer is gezien met haar trouw- of verlovingsring. In recente foto’s draagt ze enkel een gouden ring aan haar middelvinger, wat door velen wordt geïnterpreteerd als een teken dat het huwelijk onder druk staat, zo meldt The Sun.

Dit is niet de eerste keer dat haar online gedrag vragen oproept. Eerder dit seizoen deelde Hilven al emotionele Instagramstories die door fans werden gezien als mogelijke afscheidssignalen. Hoewel destijds niet duidelijk was waar deze berichten op sloegen, lijken ze nu in een ander licht te staan.

Het stel is dertien jaar samen en trouwde in 2019. Ze hebben samen twee kinderen en deelden jarenlang een ogenschijnlijk stabiel gezinsleven. Juist daarom komt de plotselinge digitale verwijdering voor velen als een schok.





Professionele druk op een cruciaal moment

De timing van deze persoonlijke onrust is opvallend. Arsenal bevindt zich in een beslissende fase van het seizoen, met zowel de Premier League-titel als Champions League-glorie binnen handbereik. Trossard speelt hierin een belangrijke rol, maar privéproblemen kunnen onvermijdelijk invloed hebben op zijn focus. Tot op heden hebben noch Trossard noch Hilven publiekelijk gereageerd op de speculaties.