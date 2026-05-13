'Chatelle waarschuwt Jelle Vossen, maar die sluit opvallende transfer nog niet uit'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Jelle Vossen lijkt afscheid te nemen van Zulte Waregem, maar mogelijk nog niet van het voetbal. Na een moeilijk laatste seizoen denkt de voormalige topschutter na over zijn toekomst, waarbij zelfs een buitenlands avontuur nog tot de opties behoort.

Van promotieheld naar bankzitter

Vorig seizoen groeide Jelle Vossen nog uit tot één van de absolute sleutelfiguren bij Zulte Waregem. Met zijn ervaring, leiderschap en doelpunten had hij een belangrijk aandeel in de promotie van Essevee naar de Jupiler Pro League. De spits bewees toen opnieuw waarom hij jarenlang tot de betrouwbaarste aanvallers van het Belgische voetbal behoorde.

Dit seizoen draaide het verhaal echter helemaal anders uit. Onder coach Sven Vandenbroeck kwam Vossen amper nog in actie. De ervaren aanvaller moest het vaak doen met korte invalbeurten of een plaats op de bank. Dat zorgde voor frustratie bij heel wat supporters, die vonden dat een clubicoon meer respect verdiende na zijn bijdrage aan de promotie.

Einde bij Zulte Waregem

Intussen is het duidelijk dat het verhaal van Vossen bij Zulte Waregem erop zit. Toch denkt de 36-jarige spits nog niet automatisch aan stoppen. De voormalige Rode Duivel voelt blijkbaar nog voldoende motivatie om een nieuw hoofdstuk aan zijn carrière toe te voegen.

Thomas Chatelle, voormalig ploegmaat van Vossen bij KRC Genk, begrijpt die ingesteldheid volledig. In Het Belang van Limburg sprak hij met veel respect over de carrière van de aanvaller.

Tegelijk gaf hij ook een duidelijke waarschuwing mee. “Toch een kleine waarschuwing: hoe lager je afzakt, hoe moeilijker het wordt. Ik ben bij Bergen geëindigd, dus ik weet waarover ik spreek”, klinkt het.

Chatelle hoopt dat Vossen de juiste keuze maakt en niet te snel kiest voor een avontuur op een lager niveau puur om te blijven voetballen. “Mijn advies? Neem rust, geniet van je familie en plan je carrière na het voetbal.”

Buitenlands avontuur nog altijd mogelijk

Vossen zelf sluit voorlopig weinig uit. De spits benadrukt dat hij zich in een comfortabele positie bevindt en rustig wil bekijken welke opportuniteiten nog op zijn pad komen. Daarbij denkt hij niet alleen aan België.

“Een buitenlands avontuur? Alle opties zijn open. We zien wel wat er de komende weken op me afkomt en dan de juiste keuze maken”, vertelde Vossen zelf aan Het Belang van Limburg. Hij benadrukte ook dat er geen druk is om snel een beslissing te nemen. “Vooral: geen stress! Eigenlijk is dit een luxesituatie.”

Toch beseft Vossen dat een vertrek ook praktisch gevolgen heeft. “Het zal vreemd zijn om ’s ochtends niet in de auto te stappen om een uurtje naar Waregem te rijden.” Zeker als hij dicht bij huis, in Knokke-Heist wil blijven.

Welke clubs liggen binnen bereik van Knokke-Heist?

Mocht Vossen effectief kiezen voor een buitenlands avontuur zonder te ver van huis te trekken, dan zijn er best wat mogelijkheden. Vanuit Knokke-Heist liggen verschillende Nederlandse en Franse clubs op ongeveer anderhalf uur rijden.

In Nederland komen clubs als Sparta Rotterdam, NAC Breda en FC Dordrecht geografisch nog in aanmerking. In Frankrijk zijn ook LOSC Lille en RC Lens relatief vlot bereikbaar. Sportief lijken vooral Nederlandse clubs realistischer. De Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie staan bekend als competities waarin ervaren spitsen nog een belangrijke rol kunnen spelen.

Een absolute toptransfer ligt wellicht niet meer voor de hand, maar voor Vossen zou een laatste avontuur dicht bij huis perfect kunnen passen binnen zijn zoektocht naar een positieve afsluiter van zijn carrière. Tenzij hij echt voor een totale ommekeer kiest en bijvoorbeeld voor de MLS kiest.

