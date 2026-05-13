Manchester United-legende Rio Ferdinand strooit met lof voor Senne Lammens

Brandon Morren
Manchester United-legende Rio Ferdinand, die tussen 2002 en 2014 als centrale verdediger voor de club speelde, is bijzonder lovend over Rode Duivel Senne Lammens. In zijn podcast Rio Ferdinand Presents sprak hij met veel waardering over de voormalige doelman van Antwerp.

Senne Lammens stond zaterdag in de basis tegen Sunderland (0-0) en pakte uit met meerdere belangrijke reddingen. In het begin van de wedstrijd won hij onder meer een één-tegen-één met ex-Union-speler Noah Sadiki.

Volgens Rio Ferdinand is de Belgische doelman van enorme waarde voor Manchester United: “De rust die hij heeft gebracht, het aantal reddingen dat hij al gedaan heeft en de impact die hij op deze ploeg heeft gehad, ik denk niet dat je dat allemaal in cijfers kan vatten.”

Sinds zijn komst naar Manchester United speelde Senne Lammens al 31 wedstrijden in alle competities samen. De doelman uit Zottegem hield zeven keer de nul en slikte in totaal 39 doelpunten.

Rio Ferdinand ziet de toekomst van de Belg bijzonder rooskleurig tegemoet en verwacht dat hij alleen maar sterker zal worden: “Hij is geweldig geweest en hij is nog jong. Dat is net wat ik zo sterk aan hem vind: hij is jong, hij zal ervaring blijven opdoen en vanaf nu alleen maar beter worden.”

Senne Lammens, een doelman voor de lange termijn?

“Ik denk dat hij gemaakt is om de komende tien jaar bij Manchester United te blijven. Hij zal de nummer één worden”, benadrukte Ferdinand. “Hij heeft opnieuw een uitstekende basis om op voort te bouwen, als je kijkt naar wat hij dit seizoen al heeft laten zien.” Het zijn stevige woorden, die veel zeggen over de status die Lammens intussen in Manchester heeft opgebouwd.

Komend weekend staat er trouwens een Belgisch duel tussen de palen op het programma. Manchester United van Senne Lammens neemt het zondag om 13u30 op tegen Nottingham Forest, waar Matz Sels onder de lat staat.

