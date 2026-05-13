Sébastien Pocognoli moet vrezen voor zijn job bij AS Monaco: toekomst hangt aan een zijden draadje

De toekomst van Sébastien Pocognoli bij AS Monaco is onzeker. De voormalige trainer van Union Saint-Gilloise (38) zou na het seizoen zijn job kunnen verliezen.

L’Équipe schrijft dinsdagochtend dat de toekomst van de Belgische coach “aan een zijden draadje” hangt. AS Monaco mikte op een plaats op het podium, maar dat is met nog één speeldag te gaan niet meer haalbaar.

De ploeg van Sébastien Pocognoli staat zevende in de Ligue 1 met 54 punten, op twee punten van Marseille, dat zesde staat met 56 punten, en op vijf van Stade Rennais, de nummer vijf met 59 punten. Strasbourg, achtste met 47 punten, kan Monaco niet meer voorbijsteken. Toch dreigt de club volgend seizoen naast Europees voetbal te grijpen.

Op de laatste speeldag trekken de troepen van de Belgische trainer naar Strasbourg. Daar moet gewonnen worden om nog kans te maken op de zesde plaats. Tegelijk zal Monaco moeten hopen dat Marseille onderuitgaat tegen Rennes. Alle wedstrijden van die slotspeeldag worden zondagavond tegelijk om 21 uur afgewerkt.

Seizoensbalans van AS Monaco in alle competities

Het seizoen van AS Monaco is duidelijk mislukt, zo stelt ook L’Équipe. Sébastien Pocognoli nam in oktober over, maar kende sindsdien wisselvallige resultaten. In de Ligue 1 verloor Monaco dit seizoen liefst elf keer, een veel te hoog aantal. Daar tegenover staan zestien overwinningen en zes gelijke spelen. In Europa werd de club in de tussenronde van de Champions League uitgeschakeld door Paris Saint-Germain, terwijl het in de Coupe de France al in de achtste finales sneuvelde tegen Strasbourg (3-1).



Die laatste speeldag in de Ligue 1 zou dus wel eens van groot belang kunnen worden voor Sébastien Pocognoli en zijn toekomst bij de club. Binnen Monaco lijkt een grondige evaluatie van de Belg dan ook niet meer ver weg.