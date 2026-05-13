Wat vindt Club Brugge hiervan? Georges-Louis Bouchez kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Pro League

De voorzitter van Francs Borains, Georges-Louis Bouchez, heeft zich kandidaat gesteld voor een plaats in de Raad van Bestuur van de Pro League.

Er zou namelijk een plaats kunnen vrijkomen in de Raad van Bestuur, meer bepaald de zetel van vertegenwoordiger van de clubs uit de Challenger Pro League. Als Lommel via de promotiebarrages tegen FCV Dender promoveert, zal Harm Van Veldhoven, voorzitter van de Limburgse club, zijn functie neerleggen. En Georges-Louis Bouchez hoopt daarvan te profiteren.

Het Nieuwsblad meldt woensdag dat de 40-jarige politicus, die ook voorzitter is van de MR, in dat geval kandidaat wil zijn voor een plaats in de Raad van Bestuur van de Pro League. Maar zelfs als Lommel de promotie niet haalt wil Georges-Louis Bouchez zich alsnog kandidaat stellen en hoopt hij op de steun van zo veel mogelijk clubs uit de Challenger Pro League.

De voorzitter van Francs Borains lijkt daarbij een goede uitgangspositie te hebben, want hij is er al in geslaagd om een stemming op de agenda te krijgen van de algemene vergadering van 2 juni. Minstens zes clubs zouden nu al bereid zijn om voor hem te stemmen.

Succes in dossier rond U23-quota versterkte positie van Bouchez

De clubs uit de Challenger Pro League voelen zich vertegenwoordigd door Bouchez, en daar is een duidelijke reden voor. Hij maakte van de afschaffing van het quota aan U23-ploegen in 1B een echt speerpunt. Die strijd won hij op 8 mei, toen de Belgische Mededingingsautoriteit besliste om de hervorming van het Belgische voetbal en de verplichte quota voor U23-teams in de Challenger Pro League ongeldig te verklaren. Daardoor degradeerde Club NXT en was het behoud van RWDM verzekerd.

Georges-Louis Bouchez heeft echter ook tegenstanders, vooral bij Club Brugge, los van de degradatie van Club NXT. De Henegouwer haalde de voorbije maanden meermaals uit naar het bestuur van het Belgische voetbal en naar de invloed van blauw-zwart, dat volgens hem “zich meer met de Champions League bezighoudt dan met de Jupiler Pro League”.





Ook bij KRC Genk, de club die aan de basis lag van de U23-quota, ligt de voorzitter van Francs Borains niet bepaald goed. Maar Bouchez, die ook in de politiek wel vaker de rol van stoorzender opneemt, zal daar ongetwijfeld niet van wakker liggen.