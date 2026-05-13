Brandon Morren
Grote verandering op komst aan de top bij KRC Genk
Bij KRC Genk staat een nieuwe verschuiving in de top van de club op til. Na het vertrek van Luc Hooybergs werd zijn rol al intern opgevangen, maar nu lijkt ook het organigram zelf een volgende duidelijke herschikking te krijgen.

Luc Hooybergs nam eerder dit seizoen afscheid van Racing Genk, de club waar hij CEO was. Hij vond het een goed moment om voor een nieuwe uitdaging te kiezen. Na zijn vertrek moest de plaats van CEO uiteraard opgevuld worden. Die beslissing zette intern een proces in gang om de bestuursstructuur van de club verder te herschikken.

KRC Genk staat voor opvallende wissel aan de top van het bestuur

Peter Croonen en de directie namen zijn rol meteen nadien over. Zij staan nu in voor het dagdagelijks bestuur van de club. Volgens Het Laatste Nieuws zal er nu nog een grote verandering volgen in het organigram.

Zo zou het de bedoeling zijn dat Peter Croonen gewoon CEO blijft. Dat wil ook meteen zeggen dat hij aftreedt als voorzitter, want één persoon kan die twee titels niet op zich nemen. De verwachting is dat Mathieu Cilissen de nieuwe voorzitter wordt. Momenteel is hij nog ondervoorzitter.

Er worden tijdens het proces geen problemen verwacht. De Raad van Bestuur (met Peter Croonen, Mathieu Cilissen, Roland Reynders, Luc Lormans, Jan Truijen en Herman Nijs) mag een nieuwe voorzitter aanduiden.

Vanaf dit weekend opnieuw voetbal op tv: DAZN haalt slag thuis en sluit nieuwe deal

Manchester United-legende Rio Ferdinand strooit met lof voor Senne Lammens

'Chatelle waarschuwt Jelle Vossen, maar die sluit opvallende transfer nog niet uit'

📷 Prachtige nieuwe tattoo voor Killian Sardella

RSC Anderlecht is en blijft vergane glorie: "Zou niet weten wie in dat elftal zou passen"

Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot" Interview

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over 'Colin Janet'

Lille vraagt deze stevige transfersom voor Fernandez-Pardo

'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect Analyse

Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt De derde helft

Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG Analyse

Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" Interview

KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

