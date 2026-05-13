Grote verandering op komst aan de top bij KRC Genk

Bij KRC Genk staat een nieuwe verschuiving in de top van de club op til. Na het vertrek van Luc Hooybergs werd zijn rol al intern opgevangen, maar nu lijkt ook het organigram zelf een volgende duidelijke herschikking te krijgen.

Luc Hooybergs nam eerder dit seizoen afscheid van Racing Genk, de club waar hij CEO was. Hij vond het een goed moment om voor een nieuwe uitdaging te kiezen. Na zijn vertrek moest de plaats van CEO uiteraard opgevuld worden. Die beslissing zette intern een proces in gang om de bestuursstructuur van de club verder te herschikken.

KRC Genk staat voor opvallende wissel aan de top van het bestuur

Peter Croonen en de directie namen zijn rol meteen nadien over. Zij staan nu in voor het dagdagelijks bestuur van de club. Volgens Het Laatste Nieuws zal er nu nog een grote verandering volgen in het organigram.

Zo zou het de bedoeling zijn dat Peter Croonen gewoon CEO blijft. Dat wil ook meteen zeggen dat hij aftreedt als voorzitter, want één persoon kan die twee titels niet op zich nemen. De verwachting is dat Mathieu Cilissen de nieuwe voorzitter wordt. Momenteel is hij nog ondervoorzitter.

Er worden tijdens het proces geen problemen verwacht. De Raad van Bestuur (met Peter Croonen, Mathieu Cilissen, Roland Reynders, Luc Lormans, Jan Truijen en Herman Nijs) mag een nieuwe voorzitter aanduiden.