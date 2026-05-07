"Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten

Union SG heeft nog vijf wedstrijden te spelen, Club Brugge nog amper vier. De timing van de bekerfinale blijft natuurlijk wel heel erg jammer. Ook de analisten hebben zich nu laatdunkend uitgelaten over de zaak.

Olivier Deschacht blijft erbij: "De datum van de bekerfinale is zo in het nadeel van Union SG ... Drie dagen later spelen ze op bezoek bij Club Brugge. Waarom leg je drie dagen na de bekerfinale de belangrijkste wedstrijd van de play-offs?"

"Waarom? Het is competitievervalsing. Club Brugge heeft drie van zijn laatse vier wedstrijden in eigen huis. Club Brugge moet kampioen spelen, zo simpel is het", aldus de gewezen coryfee van RSC Anderlecht in zijn analyse bij Ongefilterd.

"Natuurlijk beschuldig ik de kalendermanager. Waarom krijgen ze drie thuiswedstrijden op het einde van het seizoen? Het is toch altijd een voordeel als je op het einde thuis mag spelen om het te kunnen afmaken? Al

Stijn Stijnen pikte in: "Het is zeer ongelukkige timing. Een bekerfinale midden in de play-offs is sowieso niet goed. Ofwel doe je het ervoor, ofwel doe je het na de competitie.