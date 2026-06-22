📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion en dat zet geruchtenmolen meteen in gang

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion en dat zet geruchtenmolen meteen in gang
Foto: © photonews
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KAA Gent en Timothy Derijck gaan na één seizoen uit elkaar. Daarmee komt er een einde aan het eerste trainershoofdstuk van de voormalige topverdediger, die een rijkgevulde spelerscarrière achter de rug heeft en nu op zoek kan naar een nieuwe uitdaging.

Eerste trainerservaring bij KAA Gent

KAA Gent maakte bekend dat het in onderling overleg afscheid neemt van assistent-coach Timothy Derijck. De voormalige verdediger maakte vorig seizoen zijn debuut als trainer binnen de technische staf van de Buffalo’s en werkte mee aan een campagne die uiteindelijk een Europees ticket opleverde.

In de officiële mededeling bedankte de club haar assistent-coach nadrukkelijk voor zijn bijdrage. “Timothy zette bij onze club zijn eerste stappen als trainer en leverde het voorbije seizoen een gewaardeerde bijdrage binnen de technische staf. Samen slaagden we erin om ons te kwalificeren voor Europees voetbal”, staat er te lezen.

“We willen Timothy bedanken voor zijn inzet, professionaliteit en engagement gedurende het voorbije seizoen en wensen hem alle succes toe in het verdere verloop van zijn trainerscarrière.” Waarom beide partijen precies uit elkaar gaan, werd niet toegelicht.

Rijke spelersloopbaan in België en Nederland

Voor veel voetbalfans behoeft Timothy Derijck nauwelijks nog een introductie. De geboren Antwerpenaar, inmiddels 39 jaar, genoot zijn jeugdopleiding bij Anderlecht voordat hij op jonge leeftijd de overstap maakte naar het Nederlandse Feyenoord. Daar zette hij zijn eerste stappen in het profvoetbal.

Na passages bij NAC Breda en FCV Dender groeide Derijck uit tot een vaste waarde in de Eredivisie. Vooral bij ADO Den Haag maakte hij indruk met zijn leiderschap, fysieke présence en scorend vermogen als centrale verdediger. Zijn sterke prestaties leverden hem een transfer op naar PSV Eindhoven, waar hij een van de sterkste periodes uit zijn carrière beleefde.

Na een verhuurperiode bij FC Utrecht keerde hij terug naar ADO Den Haag, waarna ook de Belgische competitie opnieuw op zijn pad kwam. Bij Zulte Waregem groeide hij uit tot een van de steunpilaren van de ploeg. Vervolgens trok hij naar KAA Gent, waar hij tussen 2018 en 2020 actief was als speler. Later volgden nog passages bij KV Kortrijk, opnieuw Zulte Waregem en een terugkeer naar ADO Den Haag, waar hij zijn spelerscarrière afsloot.

Succesvolle carrière met veel ervaring

Derijck speelde gedurende zijn loopbaan bijna 500 wedstrijden op het hoogste niveau. Als verdediger was hij opvallend productief en scoorde hij meer dan dertig doelpunten. Hij won onder meer de KNVB Beker met PSV en de Belgische Beker met Zulte Waregem.

Tijdens zijn beste jaren werd zijn marktwaarde geschat op meer dan één miljoen euro. Hoewel hij nooit een Rode Duivel werd, stond hij jarenlang bekend als een van de meest betrouwbare centrale verdedigers in België en Nederland.

Wat brengt de toekomst?

Met zijn vertrek bij KAA Gent komt er voorlopig een einde aan zijn eerste ervaring als coach. Toch lijkt dit eerder een tussenstap dan een eindpunt. Dankzij zijn jarenlange ervaring als speler, zijn uitgebreide netwerk en zijn eerste trainerservaring beschikt Derijck over de nodige troeven om elders een nieuwe kans te krijgen.

Op zijn 39ste heeft hij nog een lange trainerscarrière voor zich. Het vertrek bij Gent zou daarom weleens het begin kunnen zijn van een nieuw hoofdstuk waarin hij zelf de leiding krijgt als hoofdcoach.

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Timothy Derijck

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