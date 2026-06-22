Dubbel slecht nieuws voor België: Rode Duivels zien groep volledig kantelen

Enkele uren na het nieuwe gelijkspel van de Rode Duivels tegen Iran nam Egypte de koppositie in groep G door Nieuw-Zeeland te verslaan (3-1). De Kiwis stonden bij de rust nochtans op voorsprong.

Met twee op zes voor de Duivels tegen Egypte en Iran kreeg Nieuw-Zeeland - Egypte plots een belang voor het Belgische voetbal dat weinigen aan het begin van het toernooi hadden voorzien (om nog te zwijgen over België - Nieuw-Zeeland om 5 uur ’s ochtends zaterdag).

Alsof we nog eens extra moesten worden herinnerd aan het feit dat de match van zaterdagochtend lastiger wordt dan gedacht, domineerden de Nieuw-Zeelanders de openingsfase, met twee vroege pogingen... en een doelpunt. Finn Surman profiteerde van een bal die door de Egyptische doelman werd weggewerkt om net voor het kwartier de score te openen (14e, 1-0).

Als virtuele leider in de groep hielden de Kiwis hun voorsprong tot aan de rust tegen Farao’s die het moeilijk hadden. Kort na de herneming was Nieuw-Zeeland zelfs dicht bij de 2-0, maar de Egyptische doelman Mostafa Shobeir keerde de knappe kopbal van Callum McCowatt.

Nieuw-Zeeland speelt met zijn geluk

Het Egyptische weerwerk kwam er uiteindelijk rond het uur en werd meteen beloond: Mostafa Ziko kopte de gelijkmaker binnen (58e, 1-1). De match kantelde. Nog geen tien minuten later zette Mohamed Salah zijn team op voorsprong na een prachtige combinatie in de zestien (67e, 1-2).

Big name. Big game, big representation. Mo Salah stepping up for Egypt with a clinical goal. What a man. What a moment . Superhero Salah. pic.twitter.com/zndfElzqjF https://t.co/vZoVoUF02O



— Ipostanything LFC (@postanythingLFC) June 22, 2026

De winger leverde daarna de assist bij de bevrijdende treffer van Trezeguet op corner (82e, 1-3). Egypte liet de storm dus overwaaien en neemt de leiding in groep G; voor de laatste speeldag staan de Farao’s op vier punten, twee meer dan Iran en België, die na hun twee gelijke spelen hetzelfde doelsaldo hebben. Nieuw-Zeeland blijft steken op één punt, maar mag nog hopen op kwalificatie voor de zestiende finales in een laatste match die voor de Duivels allesbehalve zonder gevaar is.