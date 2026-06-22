De Bruyne en Tielemans in kortsluiting: Garcia moet zware knoop doorhakken

Wat zal Rudi Garcia veranderen voor de derde groepsmatch? Alles bij elke wedstrijd omgooien is niet per se een goed teken, maar er is toch minstens één zaak die wij graag zouden zien verdwijnen: het duo Tielemans-De Bruyne op het middenveld.

Er was zondag bij de Rode Duivels wel een lichte verbetering in de opbouw in vergelijking met de match tegen Egypte – al moet je al héél positief zijn om dat te durven benadrukken. De aanwezigheid van Nicolas Raskin bracht wat meer dynamiek op het middenveld, Leandro Trossard speelde een goede wedstrijd en Maxim De Cuyper zorgde voor veel aanvallende impulsen: dat alles moet je benoemen om een eerlijke analyse te maken van België-Iran.

Maar één probleem sprong er toch uit: het duo Tielemans - De Bruyne zit volledig in kortsluiting. De aanvoerder van de Duivels probeerde zo goed als niets: hier en daar een goeie dieptepass, maar vooral veel getreuzel en spel zonder risico. Zoals onze analist Bertrand Crasson het aangaf: Tielemans heeft de gewoonte ontwikkeld om zijwaarts te spelen zodra een wedstrijd op slot zit en durft dan zijn verantwoordelijkheid niet te nemen.

Een “kwaal” die hij tijdens de kwalificatiecampagne deels had weggewerkt: wij hadden zijn progressie nog benadrukt, en zelfs gedacht dat hem de aanvoerdersband geven hem kon helpen om meer uit zijn schulp te komen. Tot nu toe loopt het in dit eerste toernooi als captain van de Duivels toch wat stroever voor Youri.

Kan Rudi Garcia Kevin De Bruyne uit de basis zetten?

Maar dé man die zich zondag echt misrekende, was Kevin De Bruyne. Dat is duidelijk: de spelmaker van Napoli hangt in de touwen. Wanneer hij de ploeg op zijn schouders moet nemen, mist hij de nodige versnelling, die hij nog niet zo lang geleden wél kon brengen. Weinig scherp, weinig geïnspireerd – ook op stilstaande fases – is hij maar een schim van zichzelf op dit WK... en toch slaagde hij er zelfs in die mindere vorm nog in om een actie neer te zetten die eigenlijk een assist had móéten opleveren voor Lukaku of De Cuyper.

Feit is dat de profielen van Tielemans en De Bruyne in dit soort matchen weinig complementair lijken. Ze vertragen allebei het tempo, zoeken allebei naar de opening, maar geen van beiden neemt echt verantwoordelijkheid of schudt zijn ploegmaats wakker. Het zit niet in hun persoonlijkheid, maar met de aanvoerdersband heeft Youri Tielemans eigenlijk geen keuze.



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Op de bank zit intussen iemand die wél in volle vorm is, geliefd is bij Rudi Garcia en kwaliteiten meebrengt die helemaal anders zijn dan die van Tielemans en KDB: Hans Vanaken. Meer fysieke aanwezigheid, en ook in de lucht een niveau hoger. Alleen: er is geen plaats in de basis voor Tielemans, De Bruyne én de drievoudige Brugse Gouden Schoen... en om hem te brengen, moet je dus durven één van die eerste twee op de bank te zetten. Met andere woorden: Garcia zou zijn kapitein of zijn superster moeten slachtofferen. Een keuze die enorm veel moed vraagt.