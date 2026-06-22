Serge Gumienny spaart arbitrage niet na gelijkspel Rode Duivels

De Rode Duivels stelden opnieuw teleur tegen Iran, maar ook de arbitrage ligt onder vuur. Vooral een zware overtreding op Leandro Trossard zorgt voor veel ophef, met Serge Gumienny als een van de scherpste critici.

België speelde zondagavond met 0-0 gelijk tegen Iran. De Rode Duivels wachten nog steeds op hun eerste overwinning op het WK en dat stelt absoluut niet gerust. Tegen Iran hadden ze de wedstrijd grotendeels in handen, maar konden ze veel te weinig doen met het balbezit.

Het niveau lag niet hoog, bij beide landen eigenlijk. Iran kreeg op voetballend vlak weinig klaargespeeld maar stond wel als een goed blok te verdedigen. Ook de scheidsrechter kende zijn beste dag niet. Hij werd online geviseerd door boze supporters.

Lukaku snel op de bon

Al heel snel in de wedstrijd kreeg Romelu Lukaku een gele kaart nadat hij op de doelman van de tegenstander botste. Later in de partij ging een Iraniër vol door op de kuit van Leandro Trossard, met de studs vooruit. Zijn sok scheurde waardoor er meteen rode strepen zichtbaar waren en hij schreeuwde het uit van de pijn. Toch volgde er een geen sanctie.

Volgens velen onbegrijpelijk dat er zelfs geen gele kaart werd getrokken, terwijl ook rood op zijn plaats had geweest. "Als je in de derde minuut al geel geeft aan Lukaku, dan moet je consequent zijn", zegt Serge Gumienny bij Het Belang van Limburg.

Trossard ontsnapt niet aan zware tackle

"Wat daar op Trossard gebeurt, is een stuk zwaarder", gaat de voormalige scheidsrechter verder. "Dat is minstens geel, en voor mij zelfs rood. Je ziet ook fysiek bewijs: zijn sok is kapot, er staan striemen op zijn kuit. Dan spreek je over het in gevaar brengen van de fysieke integriteit van een speler."



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Gumienny vindt het onbegrijpelijk dat de VAR niet tussenkwam in deze situatie. "Als je zo’n fase ziet, vraag je je af waar de VAR zit. Dit is een duidelijke fout die zwaarder bestraft had moeten worden", besluit hij.