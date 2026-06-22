In één klap: vier promotiehelden vertrekken bij Lommel

Lommel SK bereidt zich volop voor op zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League. Na de promotie naar 1A neemt de Limburgse club afscheid van vier spelers, terwijl er over enkele andere aflopende contracten nog gesprekken lopen.

Lommel SK kon promoveren naar de Jupiler Pro League door eerst de Promotion Play-offs te winnen en nadien ook de barragewedstrijden tegen FCV Dender tot een goed einde te brengen. De club heeft grote plannen en bereidt zijn terugkomst naar 1A goed voor.

Lommel neemt afscheid van vier spelers

Ze gaan in Limburg nu met de grove borstel door de spelerskern. Maandag kondigde de club aan dat vier spelers de club zullen verlaten. Het gaat om Filip Stevanovic, Lautaro López, Robin van Duiven en Dominion Ohaka.

Gehuurde krachten keren terug

Van Duiven werd door PSV uitgeleend aan Lommel, maar blijft niet. Hij wordt door de club uit Eindhoven meteen opnieuw uitgeleend aan Real Valladolid. Dominion Ohaka en Lautaro López werden eveneens gehuurd en keren beide terug naar hun moederclub. Het contract van Filip Stevanovic loopt binnenkort af en wordt niet verlengd.

Sportief Directeur Jeffrey van As wil de vertrekkers graag bedanken voor hun inspanningen voor de club. "Namens de hele club wil ik Robin, Dominion, Filip en Lautaro bedanken voor hun inzet en professionaliteit."

"Iedere speler heeft op zijn eigen manier een belangrijke bijdrage geleverd aan de promotie naar de Jupiler Pro League. Dat is een prestatie die voor altijd een bijzondere plaats zal innemen in de geschiedenis van Lommel SK. Wij wensen hen dan ook veel succes in het verdere verloop van hun carrière."





Nog geen duidelijkheid over drie aflopende contracten

Voor drie andere spelers wordt het nog spannend. Jesper Tolinsson, Rubin Seigers en Joey Pelupessy zien hun contracten aflopen, maar over hen werd nog geen beslissing genomen. "Daarnaast voeren we momenteel nog positieve gesprekken met Jesper, Rubin en Joey. Zodra daar een definitieve uitkomst over is, zullen we die uiteraard communiceren", besluit van As.