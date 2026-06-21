Club Brugge versterkt zich met winger van ... Lokeren

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Club Brugge versterkt zich met winger van ... Lokeren
Foto: © photonews

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"Ik pas beter in eerste klasse." Deze winter gaf Anisse Brrou al eens een voorzet richting een mogelijke toptransfer, nu is hij volop bezig met nadenken over een transfer. Er zou al een akkoord zijn met ... Club Brugge.

Zondag zouden de handtekeningen worden gezet. En dan trekt Anisse Brrou van Sporting Lokeren naar Club Brugge. De 27-jarige Marrokkaans-Belgische winger zou dan meteen op weg kunnen zijn naar een pittige transfer. Dat is nieuwe dat Voetbalkrant.com exclusief kwam te vernemen.

Volgens Transfermarkt is Brrou momenteel 400.000 euro waard. HIj heeft er een goed seizoen opzitten bij Lokeren en lijkt klaar voor een nieuwe stap in zijn carrière. In eerste instantie zal hij tekenen voor Club NXT bij blauw-zwart.

Club Brugge tekent zondag het contract van Anisse Brrou

Of er voor de ervaren winger op termijn dan echt een avontuur in eerste klasse zal aankomen en hij op die manier stappen kan zetten richitng de toekomst? Dat zal nog moeten blijken de komende weken, maanden of wie weet zelfs jaren. Maar Brrou heeft wel al stappen gezet bij Lokeren.

Het jeugdproduct van KAA Gent en Standard heeft al wat watertjes doorzwommen. Hij speelde bij Roda JC Kerkrade in Nederland, had een periode bij Wezet en ging als globetrotter ook even aan de slag in Griekenland bij AE Larisa en in Bulgarije bij Loko Sofia. De winger deed op die manier al heel wat ervaring op en dat moet hem ook in staat stellen om voor Club NXT van belang te zijn.

Anisse Brrou doorzwom al heel wat watertjes als speler


Bij Lokeren was hij afgelopen seizoen goed voor 31 wedstrijden. Daarin scoorde hij vijf doelpunten én gaf hij ook twaalf assists. Op die manier was hij een absolute sterkhouder voor Lokeren en dat kan hij dus ook gaan worden voor Club NXT. Brrou speelde bijna 90 procent van de minuten die zouden moeten worden gespeeld door Lokeren. Hij viel daarin op met zijn leuke dribbels, maar ook met heel veel ijver en werkkracht. Wat kan hij voor Club Brugge betekenen? We houden het voor u sowieso in de gaten.

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