Toby Alderweireld windt er geen doekjes om na nieuwe misstap van België

Na het gelijkspel tegen Egypte hebben de Rode Duivels ook tegen Iran niet kunnen overtuigen. De 0-0 zorgt voor groeiende twijfels rond de nationale ploeg, terwijl ook oud-internationals Toby Alderweireld en Marc Degryse zich bijzonder kritisch uitlaten.

De Rode Duivels hebben ook hun tweede wedstrijd van de groepsfase niet als winnaar kunnen afsluiten. Na het 1-1-gelijkspel tegen Egypte werd het nu 0-0 tegen Iran. Voor de tweede keer op rij leverden ze bovendien een bijzonder tegenvallende prestatie.

Groepswinst lijkt eveneens ver weg, nadat Egypte met 1-3 won van Nieuw-Zeeland. Iets wat eigenlijk niet zou mogen, vindt Toby Alderweireld. "Deze groep is de zwakste groep van het WK", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Alderweireld spaart Rode Duivels niet

"Dan moet je gewoon eerste eindigen. Ze moeten nu beseffen dat het vijf voor twaalf is", gaat de voormalige verdediger verder. De ex-international ziet dan ook weinig redenen tot optimisme. Ondanks de positieve aanloop naar het WK vindt hij dat verschillende sterkhouders momenteel onder hun niveau blijven.

"Of de verwachtingen te hoog lagen? Dat komt door die laatste twee wedstrijden voor het WK, tegen Kroatië en Tunesië. Die waren positief. Beter dat je op zo’n manier naar een WK kan gaan, maar bepalende spelers - behalve Thibaut Courtois - zijn niet op de afspraak. Dat is toch problematisch. Het moet gewoon in het algemeen een stuk beter", besloot Alderweireld.

Degryse ziet gebrek aan automatismen

Ook Marc Degryse deelt die bezorgdheid. De voormalige Rode Duivel zag te weinig progressie in het spel van de ploeg en wijst op een gebrek aan automatismen binnen het elftal. "Ik blijf denken dat je die groep had moeten winnen", vindt hij.



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"We hebben betere spelers dan Iran en Egypte. Dan moet je daarvan kunnen winnen. Alleen als ploeg zijn we niet zo ver dat we mekaar blindelings vinden, en dat is een probleem. Er zijn te weinig automatismen."

Zo blijft er richting de laatste groepswedstrijd maar één conclusie over: de Rode Duivels moeten dringend beter, niet alleen qua resultaat, maar vooral qua spel. Want met dit niveau wordt het ook in de volgende ronde bijzonder moeilijk.