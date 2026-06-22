‘Vrancken laat België achter zich en kiest voor verrassend avontuur’

Wouter Vrancken lijkt zijn langverwachte buitenlandse avontuur beet te hebben. De voormalige STVV-coach staat op een zucht van een overstap naar het Schotse Heart of Midlothian, waar meteen Europese uitdagingen op hem wachten.

Buitenlandse droom komt uit

Na een sterk seizoen bij STVV besloot Wouter Vrancken dat het tijd was voor een nieuwe stap in zijn carrière. De Limburgse trainer leidde de Kanaries naar een knappe derde plaats en een Europees ticket, waarna hij afscheid nam van Stayen. Al snel werd duidelijk dat zijn ambities verder reikten dan de Belgische competitie.

De voorbije weken werd zijn naam aan verschillende clubs gelinkt. Zowel Burnley als Lorient volgden zijn situatie op de voet, terwijl ook het Bulgaarse Ludogorets concrete interesse toonde. Uiteindelijk lijkt de keuze echter op Schotland te vallen, waar Heart of Midlothian zijn komst wil afronden, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Hearts ziet ideale opvolger

De club uit Edinburgh beleefde een indrukwekkend seizoen. Hearts streed lange tijd mee voor de Schotse titel en moest pas op de slotspeeldag de duimen leggen voor landskampioen Celtic. Het sterke seizoen leverde de club niet alleen Europese kwalificatie op, maar zorgde er ook voor dat trainer Derek McInnes de overstap maakte naar Rangers.

Daardoor ging Hearts op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Die zoektocht bracht de Schotten uiteindelijk bij Vrancken terecht. De gesprekken tussen beide partijen verliepen positief en enkel de laatste financiële details zouden nog afgerond moeten worden. Voor de 47-jarige Belg betekent het een unieke kans om zich voor het eerst in een buitenlandse topcompetitie te bewijzen.

Invloed van Tony Bloom

Achter de opmars van Hearts schuilt een bekende naam. Sinds 2025 bezit ondernemer Tony Bloom een aanzienlijk belang in de club. De eigenaar van Brighton & Hove Albion verwierf ook bekendheid in België door zijn betrokkenheid bij de wederopstanding van Union SG.





Met behulp van geavanceerde data-analyse en slimme transfers wist Hearts zich de voorbije maanden op te werken tot een serieuze uitdager van de traditionele Schotse topclubs. De club ziet in Vrancken een trainer die perfect past binnen die moderne visie.

Meteen onder druk

Mocht de deal worden afgerond, dan krijgt Vrancken nauwelijks tijd om rustig op te bouwen. Hearts wacht immers al snel een belangrijke Europese opdracht. In de tweede voorronde van de Champions League neemt de Schotse club het op tegen SK Sturm Graz.

Dat betekent dat de Belgische coach vanaf zijn eerste weken zal worden beoordeeld op resultaten. Voor Vrancken wacht een nieuwe uitdaging, maar tegelijk ook een uitgelezen kans om zijn naam internationaal definitief te vestigen.