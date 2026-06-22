Garcia uiterlijk héél rustig: "We moeten winnen van Nieuw-Zeeland, we zullen winnen van Nieuw-Zeeland"

Twee wedstrijden, twee gelijke spelen. De Rode Duivels hebben zichzelf op het WK stevig onder druk gezet, maar van paniek was bij bondscoach Rudi Garcia na het 0-0-gelijkspel tegen Iran geen sprake. Al zei zijn lichaamstaal tijdens de match wat anders.

De Fransman zag vooral één groot probleem: de afwerking. "Met dezelfde wedstrijd win je in een kwalificatiecampagne vaak met drie of vier doelpunten verschil. We hebben genoeg kansen gecreëerd, maar de efficiëntie ontbrak. Dat is het verhaal van de avond."

Garcia vond zelfs dat België na de rode kaart van Nathan Ngoy nog positieve zaken liet zien. "Met tien man hebben we karakter, organisatie en persoonlijkheid getoond. We zijn blijven drukken en hebben zelfs nog kansen gecreëerd. Maar als je de kansen niet afmaakt, win je niet. Zo simpel is het."

Volgens de bondscoach waren het dan ook vooral twee verloren punten. "De man van de wedstrijd was hun doelman. Dat zegt eigenlijk alles."

Geen excuses, wel werkpunten

Garcia ging niet mee in de analyse van Romelu Lukaku, die na afloop sprak over te veel emoties binnen de ploeg. De bondscoach zag andere problemen.

"Ik denk niet dat emoties het probleem waren. We speelden soms te gehaast. Er was te weinig diepgang, te weinig bezetting in de zestien en vooral te weinig aanwezigheid aan de eerste paal."



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Hij verwees daarbij zelfs naar Maxim De Cuyper. "Met wat meer efficiëntie had hij na deze wedstrijd zomaar topschutter van het toernooi kunnen zijn."

Druk? Zeker. Paniek? Nog niet.

De kritiek zal de komende dagen onvermijdelijk toenemen. België pakte slechts twee punten in een groep waarin vooraf op een vlotte kwalificatie werd gerekend.

Toch blijft Garcia strijdvaardig. "We staan nog altijd met beide voeten in dit toernooi. Natuurlijk hadden we gehoopt al een of zelfs twee wedstrijden gewonnen te hebben, maar nu is de situatie duidelijk: we moeten winnen van Nieuw-Zeeland."

De bondscoach hoopt vooral dat het vertrouwen binnen de groep overeind blijft. "Er moet bewustwording zijn en die is er ook. De spelers weten dat we efficiënter moesten zijn. Maar ik hoop dat de goede sfeer blijft bestaan."

Geen ruimte meer voor fouten

Garcia benadrukte dat België tactisch grotendeels speelde zoals vooraf gepland. "We wisten dat Iran zou verdedigen en op omschakeling loeren. We domineerden de wedstrijd, hadden veel balbezit en creëerden kansen. Alleen hebben we nagelaten om het af te maken."

Daardoor is de opdracht plots glashelder geworden. "Nu moeten we de kop naar beneden houden, hard werken en ons voorbereiden op Nieuw-Zeeland. Dat is een kapitale wedstrijd voor België."

En de conclusie van Garcia was even eenvoudig als duidelijk. "We moeten winnen van Nieuw-Zeeland. We zullen winnen van Nieuw-Zeeland. Daarna zien we wel wat het vervolg van dit WK brengt."

