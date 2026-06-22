📷 ‘Daar is eindelijk de naam: Anderlecht kiest voor verrassende trainersbom’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 ‘Daar is eindelijk de naam: Anderlecht kiest voor verrassende trainersbom’
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Anderlecht lijkt stilaan een verrassende keuze te maken in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri wint de komst van de Portugese coach Lino Godinho aan snelheid. Een naam die bij veel supporters nog vragen oproept.

Lino Godinho op weg naar Anderlecht?

De trainerszoektocht van RSC Anderlecht lijkt in een beslissende fase terechtgekomen. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is Lino Godinho momenteel de belangrijkste kandidaat om de nieuwe hoofdtrainer van paars-wit te worden. De Portugese coach werkte de voorbije jaren vooral in de schaduw van Francesco Farioli en bouwde zo een stevige reputatie op als tactisch sterke assistent.

Volgens Tavolieri zou Godinho zelfs al zeer snel in Brussel kunnen arriveren, mogelijk samen met enkele leden van zijn technische staf. Achter de schermen zou sportief directeur Antoine Sibierski overtuigd zijn geraakt van zijn profiel. Daarbij speelt ook de wens om opnieuw met een klassieke viermansverdediging te spelen een belangrijke rol.

Van videoanalist tot gewaardeerde assistent

Lino Godinho werd geboren in Portugal en bouwde zijn carrière niet op als bekende profvoetballer, maar als trainer en analist. In tegenstelling tot veel coaches beschikt hij niet over een indrukwekkend verleden als speler op het hoogste niveau.

Zijn doorbraak kwam via functies als videoanalist en tactisch medewerker. Daardoor ontwikkelde hij zich tot een specialist in wedstrijdvoorbereiding, data-analyse en tactische organisatie. Die kwaliteiten brachten hem uiteindelijk in contact met Francesco Farioli, een van de meest vernieuwende trainers uit het Europese voetbal.

Succesvolle samenwerking met Farioli

Godinho werkte samen met Farioli bij verschillende clubs. Onder meer bij het Turkse Fatih Karagümrük en later bij Alanyaspor maakte hij deel uit van de technische staf.

Zijn grootste bekendheid verwierf hij echter tijdens passages bij OGC Nice en vervolgens bij AFC Ajax. Daar werkte hij mee aan teams die bekendstonden om hun hoge pressing, verzorgde opbouw en tactische discipline. Hoewel Godinho nooit zelf in de schijnwerpers stond, wordt hij binnen trainerskringen beschouwd als een belangrijke architect achter die speelstijl.

Wat wel vaststaat, is dat Anderlecht mogelijk kiest voor een trainer zonder ervaring als hoofdcoach op het hoogste niveau. Dat maakt zijn aanstelling risicovol, maar tegelijk ook bijzonder interessant. Paars-wit zou daarmee voluit kiezen voor een moderne voetbalvisie, geïnspireerd door de werkwijze van Farioli.

Mocht de deal effectief rondkomen, dan krijgt Godinho meteen een enorme uitdaging. De verwachtingen bij Anderlecht zijn immers altijd hoog en supporters verlangen al jaren naar een ploeg die opnieuw aantrekkelijk én succesvol voetbal brengt.

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