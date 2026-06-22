Nainggolan rijdt door rood terwijl hij rijverbod heeft: advocaat reageert

90

Radja Nainggolan komt opnieuw in het nieuws door een verkeersincident. De ex-Rode Duivel zou ondanks een rijverbod toch achter het stuur zijn gekropen en kwam daarbij bijna in botsing met een anonieme politieauto. Het incident zou verder onderzocht worden.