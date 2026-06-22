Fantastisch nieuws voor Jérémy Doku: Rode Duivel is papa geworden!

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Fantastisch nieuws voor Jérémy Doku: Rode Duivel is papa geworden!
Foto: © photonews

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Prachtig nieuws voor Jérémy Doku. De Rode Duivel is vader geworden van een zoontje, Praise. Daarom kreeg de aanvaller tijdelijk toestemming om het WK-kamp van België te verlaten en aanwezig te zijn bij de geboorte van zijn eerste kind.

Jérémy Doku verwelkomt zoon Praise

Te midden van alle WK-spanning beleefde Jérémy Doku de mooiste dag van zijn leven. De Belgische international en zijn echtgenote mochten de geboorte van hun zoontje Praise vieren. De Belgische Voetbalbond maakte het heuglijke nieuws maandag officieel bekend.

Voor Doku betekent het een bijzonder moment in een periode waarin hij normaal volledig gefocust zou zijn op het wereldkampioenschap. Toch stond voetbal even op de achtergrond, want familie kwam op de eerste plaats.

Rode Duivels geven toestemming

De aanvaller kreeg vlak voor de wedstrijd tegen Iran te horen dat de bevalling nakend was. Na overleg met de medische staf werd beslist om Doku tijdelijk naar Londen te laten afreizen.

Bondsarts Brahim Hacene lichtte die beslissing toe. “Jérémy kreeg vóór de wedstrijd van gisteren het nieuws dat de geboorte van zijn kindje zeer dichtbij was”, klinkt het in een persmededeling van de Belgische voetbalbond. Volgens de medische staf was er geen enkel bezwaar tegen de reis, waardoor Doku aanwezig kon zijn bij de geboorte van zijn zoon.

Alles verliep zonder problemen

De Rode Duivel werd tijdens de verplaatsing begeleid door dokter Brecht De Coninck. De medische staf volgde de situatie nauwgezet op en zag erop toe dat alles veilig kon verlopen.

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“Hij kon zonder medisch risico het vliegtuig nemen om bij zijn familie te zijn tijdens dit bijzondere moment.” De reis verliep vlekkeloos en ook de bevalling kende een gelukkig verloop.

Snel weer terug bij de groep

Niet alleen voor Doku, maar ook voor de Rode Duivels is er goed nieuws. Moeder en kind stellen het uitstekend en ook de aanvaller zelf maakt het goed. “Alles is perfect verlopen en mama, papa en baby stellen het uitstekend.”

Doku wordt dinsdagavond opnieuw bij de Belgische selectie in Seattle verwacht. Daarna kan hij zich weer volledig richten op het WK, al zal hij dat voortaan doen met een extra reden om te glimlachen.

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