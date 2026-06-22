Toby Alderweireld trekt aan alarmbel na opvallend moment bij Rode Duivels

De sfeer bij de Rode Duivels leek voor het WK nog uitstekend, maar na twee teleurstellende resultaten klinkt er plots veel twijfel. Toby Alderweireld ziet signalen dat het intern niet meer vanzelf loopt en pleit voor een duidelijk groepsgesprek.

De Rode Duivels trokken met heel veel vetrouwen naar Noord-Amerika. Ze wonnen hun oefenwedstrijden met overuiging en er leek een bijzonder opgetogen sfeer te hangen binnen de groep. Die sfeer lijkt nu helemaal anders te zijn.

Alderweireld stelt zich vragen bij groepssfeer

Na twee enorm teleurstellende resultaten is het van moeten tegen Nieuw-Zeeland. Zo zitten we met een situatie waar nagenoeg niemand rekening mee had gehouden. Toby Alderweireld durft zich vragen te stellen bij de groepssfeer.

"Die reactie van Saelemaekers bij zijn wissel… Kijk, als Lukaku of De Bruyne zoiets doen, kan je dat nog plaatsen. Maar bij Saelemaekers is dat iets anders", zegt de voormalige Rode Duivels bij Het Laatste Nieuws. "Je mag al héél blij zijn dat je aan de wedstrijd bent mogen beginnen."

Reactie Saelemaekers valt slecht

"Onmogelijk dat Garcia of een medespeler die reactie prettig vond", gaat Alderweireld verder. "De sfeer was fantastisch, hoorden we, nog nooit zo goed geweest, maar voor mij was dat toch een teken aan de wand."

Volgens Alderweireld is het daarom belangrijk dat de Rode Duivels nu niet doen alsof er niets aan de hand is. De voormalige verdediger vindt dat er dringend intern gepraat moet worden, voor de frustraties echt beginnen door te wegen.



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"Een groepsgesprek moet er nu echt wel komen", vindt de voormalige Tottenham-speler. "Ofwel een gesprek met de hele groep, of, als tussenoplossing, een gesprek met de kapiteins. Je moet alle gezichten opnieuw in dezelfde richting krijgen, want als jongens nu naar elkaar beginnen wijzen, gaan we het sowieso niet halen."

"Ik begrijp dat mensen het raar vinden dat er de dag na de wedstrijd opnieuw een familiedag is, maar misschien is dat zelfs niet zo slecht om de druk even van de ketel te halen", besluit Alderweireld.